Magyar polgármestert szeretne Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség

4017-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg. Ezzel 550 főre emelkedett az elhunytak száma, 2324-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1143 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 365 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. Budapest Főváros Kormányhivatala: Újabb hatósági figyelmeztetést és büntetést kapott a Pesti úti idősotthon. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősotthonban már 50-re nőtt a halálos áldozatok száma. Az ellenzék részéről döntésképtelenséget, halogatást és mindezek keretéül másra mutogatást lehet látni. Ha lenne világbajnoksága a felelősség hárításnak, akkor azon Karácsony Gergely jó eséllyel indulna - mondta Dömötör Csaba államtitkár. Nincs az Országos Mentőszolgálatnál az a mentőtiszt, akinek a történetével az MSZP kampányol - így reagált Tóth Bertalan felszólalására az emberi erőforrások minisztériumának államtitkára. A szocialisták elnöke azt mondta: folyamatosan dolgozzák fel a hozzájuk beérkező személyes történeteket, melyek az egészségügyi rendszer rossz állapotáról tanúskodnak. Az MSZP egyébként azóta eltávolította Facebook-oldaláról a videót. A koronavírus-járvány elleni magyarországi korlátozó intézkedések lazítása,azaz május 4-e óta 51 ezer koronavírus-szűrést végzett a négy hazai orvosképző - közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője. Felkészültek a megfelelő szabályok létrehozásával azok az állami közszolgáltatók, amelyek közreműködnek az utazás biztonságának szavatolásában, de a lakosság fegyelmezettsége továbbra is fontos - közölte Gulyás Gergely miniszter. Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről. A családok ingyenes internet-használatáról, az állandó magyar járványügyi szolgálatról és a hazai turizmus népszerűsítéséről is kikérik az emberek véleményét. A kérdéssort postán küldik ki, de online is kitölthető lesz, válaszolni augusztus 15-ig lehet – közölte Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. Mindazok, akik részt vesznek a nemzeti konzultációban, érezhetik a demokráciát a mindennapokban - mondta a Nézőpont Intézet igazgatója. Mráz Ágoston Sámuel hangsúlyozta: diktatúrában, szocializmusban nem volt erre példa, sokszor érezték a választók, hogy ki vannak zárva a döntéshozatalból. A nemzeti konzultációra adott válaszok kijelölik a kötelező irányt – mondta Kovács Zoltán államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Niedermüller Péter, a főváros VII. kerületének polgármestere még a kampányban azt mondta, azért nem akar polgármester lenni, mert egyáltalán nem ért hozzá. Niedermüller Péter, a DK politikusa igazat mondott, valóban nem ért a polgármesterséghez – közölte Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A kormányzat által prognosztizáltnál is kedvezőbben alakultak tavaly a gazdasági folyamatok, ami mozgásteret teremtett egyes adók évközi mérséklésére, illetve kiadások növelésére - állapították meg az Állami Számvevőszék elemzői. Az önálló pénzpolitika nélkülözhetetlen a válságkezelésben – hangsúlyozta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Június 9-től újabb gazdaságvédelmi intézkedés lép életbe, a magyar kisvállalkozások nulla százalékos kamat mellett igényelhetnek hitelt az MFB Pontokon - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Minden cég megkapja az igényelt támogatást a versenyképességi programban vállalt beruházásához, a kormány az eredetileg tervezett keretet több mint háromszorosára emelte - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Az, hogy a tervezettnél kisebb arányban vették igénybe a hiteltörlesztési moratóriumot, arra bizonyíték, hogy a magyar családok és vállalkozások anyagi helyzete az utóbbi években megerősödött -erről Tállai András államtitkár beszélt a Világgazdaságnak. Jelentős változás előtt áll a hulladékgazdálkodás terén Magyarország - hívta fel a figyelmet az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László elmondta: a klímavédelmi akcióterv fontos elemei közé tartozik az illegális hulladéklerakók felszámolása, és az egyszer használatos műanyagok betiltása is. Lezárult a Dunakeszi Járműjavító értékesítése, miután a TMH Hungary Invest Zrt. megvásárolta a cég 90 százalékát a magyar államtól és a MÁV Zrt-től. A magyar vasúti járműgyártás történetének eddigi legnagyobb vállalkozásaként hatszáznyolcvan vasúti személykocsi gyártása kezdődhet meg a Dunakeszi Járműjavítóban - jelentették be a vállalat új tulajdonosai. Az Európai Unió első számú feladatának kell lennie, hogy a koronavírus-járványban elveszett európai munkahelyek pótlásával az európai embereknek teremtsen munkahelyeket - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mától valamennyi határátkelő újranyit Szlovénia és Magyarország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Magyar polgármestert szeretne Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség. Szerbiában a 6,5 millió választópolgár június 21-én a köztársasági parlament 250, valamint a vajdasági tartományi képviselőház 120 mandátumáról, illetve több mint 170 önkormányzat összetételéről dönt. Világszerte meghaladta a 7,2 milliót a koronavírussal megfertőződött személyek száma - közölte az ENSZ. A pandémia csaknem 410 ezer halottat követelt, ugyanakkor 3 és fél millióan már meggyógyultak. Bulgáriában az elmúlt 24 órában hirtelen megemelkedett, 83 új esettel 2810-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma. Spanyolországban 48 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, a nyilvántartásban 27 136 halálos áldozat szerepel. Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában 55 koronavírus-beteg halálát regisztrálták, ez a legalacsonyabb napi halálozási adat azóta, hogy március 23-án érvénybe léptek a járvány megfékezését célzó nagy-britanniai intézkedések. Törökországban egy nap alatt 989-cel emelkedett a korábban lassuló koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzéses eseteinek a száma. Már most alig tudják elhelyezni a betegeket a pakisztáni kórházakban, holott még legalább egy hónap, míg tetőzik a koronavírus-járvány az országban - közölték helyi egészségügyi források. A belga rendőrség szakszervezete sztrájkot kezdeményez mintegy 10 ezer ember részvételével a rasszizmus ellen szervezett brüsszeli tüntetést követően kialakult rendbontás felszámolásának szervezetlensége miatt. A brüsszeli rendbontók gyújtogattak, kirakatokat törtek be, és üzleteket fosztottak ki - közölte a helyi média. A rendőrség 28 tagja is megsérült. Vádat emeltek egy nyugalmazott rendőrt múlt héten meggyilkoló tüntető ellen az egyesült államokbeli Missouriban található St. Louis-ban. A texasi Houstonban ma búcsúztatják el, majd helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt afroamerikai George Floydot. Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a fegyverzetkorlátozási tárgyalások folytatásáról - jelentette be a fegyverzetkorlátozásért felelős amerikai különmegbízott. Életbe léptek az iráni tengerhajózási szállítmányozási vállalatok ellen hozott szankciók - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Líbiáról egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel hétfőn Recep Tayyip Erdogan török államfő, aki szerint a megbeszélésen elért megállapodások „új korszakot” nyithatnak Líbiában. Jogerősen többéves fegyházbüntetésre ítélte a Szolnoki Törvényszék azt a két huszonéves fiatalembert, akik 2018 novemberben kiraboltak egy férfit a nyílt utcán Jászkiséren. Két év börtönbüntetésre ítélt a Pécsi Járásbíróság jogerősen egy volt valutapénztárost, aki több mint 31 millió forintot sikkasztott el. Ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás ezen a héten, Sopron mellett a győri, a komáromi és a mosonmagyaróvári kistérségben. Súlyos térdsérülést szenvedett Varga Dénes, az Európa-bajnok magyar férfi vízilabda-válogatott csapatkapitánya. Megnyugvással fogadta a Magyar Antidopping Csoport vezetője, hogy a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor által vezetett nyomozócsoport nem talált kivetnivalót a doppingellenőrzéseket végző szervezet tevékenységében. Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain világbajnok szélsője a világ legértékesebb futballistája, a 21 éves játékos a Sporttanulmányok Nemzetközi Központja szerint 259,2 millió eurót ér.