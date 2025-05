Magyar Polgári Erő: Erdély nem kampányhelyszín, hanem küldetés + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter nagyváradi gyalogtúrájának végén kampányüzemmódba kapcsolt, és abban reménykedett, hogy néhány szavazatot az erdélyi magyaroktól is begyűjthet. A politikus élesen bírálta az RMDSZ-t, és azt mondta: a Kelemen Hunor vezette párt „a Fidesz kottájából játszik”. A kijelentés nem maradt válasz nélkül. Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője szerint ez a mondat nem az RMDSZ-re, hanem sokkal inkább Magyar Péterre nézve kínos. Utalt arra is, hogy a Tisza Párt elnökének már van némi gyakorlata a kémkedésben – ezzel arra a korábbi esetre célzott, amikor titokban hangfelvételt készített volt feleségével, Varga Judittal folytatott beszélgetésükről. Csoma azt is hozzátette, hogy nem emlékszik olyan esetre, amikor az RMDSZ részéről bárki hasonlóan támadó vagy valótlanságokat állító nyilatkozatot tett volna Magyar Péterről. Szerinte a Tisza Párt elnöke még gyerek volt, amikor az RMDSZ már csatlakozott ahhoz a politikai közösséghez, amiből később az Európai Néppárt lett. Magyar Péter kampányútja során tett kijelentéseit több erdélyi magyar párt is sértőnek találta. A Magyar Polgári Erő például azt nehezményezte, hogy Magyar Péter egyszerűen „román földként” beszélt Nagyváradról – arról a városról, ahol még mindig jelentős számú magyar kisebbség él. Magyar Péter azon kijelentésére, hogy „kerüljük el azt a szégyent, hogy magyart a magyar ellen hangolnak, és esetleg hangoskodnak ott kint, román földön”, Magyar Polgári Erő szilárd kritikát fogalmazott meg: tisztelnek minden olyan kezdeményezést, amely őszinte érdeklődéssel fordul az erdélyi magyar közösség felé, de szerintük Magyar Péter kijelentései nem állnak összhangban ezzel az elvvel. A Magyar Polgári Erő közleménye határozott üzenettel zárul: Erdély nem kampányhelyszín, hanem küldetés. A haza pedig nem eladó.