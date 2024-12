Magyar Pétert Manfred Weberék helytartónak szemelték ki

2010 óta kötelezettségszegési eljárásuk tucatjait indították el Magyarország ellen, és nem szabad megfeledkezni a hetes cikkelyes eljárásokról sem. Az elmúlt években ugyan sok dolgot láthattunk, de amit az elmúlt hónapokban tapasztalunk, azt nyugodtan nevezhetjük mélypontnak. Az elveit eláruló Európai Néppárt folyamatosan közeledett a szocialista és liberális frakciókhoz, és a közelmúltban megkötötték a brüsszeli kormánykoalíciót is. A cél a Patrióták háttérbe szorítása, és kiemelten a Magyarország elleni támadások. Orbán Viktor a péntek reggeli interjúja során említést is tett a brüsszeli kormánykoalícióról.

