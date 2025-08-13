Keresés

2025. 08. 13. Szerda
Magyar Péterrel készített interjút a lengyel ultraliberális baloldalhoz tartozó propagandasajtó

2025. augusztus 13., szerda 16:00 | Origo.hu

A lengyel balliberális Gazeta Wyborcza keddi lapszámában, illetve online felületén interjú jelent meg Magyar Péterrel. Az önmagában is érdekes, hogy a Tisza Párt vezére mit keres egy migrációt éltető, a háborút támogató, az LMBTQ-propagandát terjesztő lengyel médiumnál.

  • Magyar Péterrel készített interjút a lengyel ultraliberális baloldalhoz tartozó propagandasajtó

De még érdekesebb, hogy a Gazeta Wyborcza milyen keretek között jelenítette meg Magyar Péterrel készült interjúját – írja a Magyar Nemzet. A cikk elején ugyanis a következő felirat olvasható: A mi biztonságunk Európa biztonsága – A Keleti Határ Kezdeményezés”.

Az Eastern Frontier Initiative (Keleti Határ Kezdeményezés, angolul: TEFI) kezdeményezés honlapját, hamar kiderül, hogy a Európai Bizottság finanszírozza, amelynek deklarált célja, hogy „tájékoztassa a közvéleményt a régiónkat érintő [orosz–ukrán háború kapcsán felmerülő] biztonsági kockázatokról a következő években”. Vagyis  a TEFI portálja az Európai Bizottság egyik háborúpárti kommunikációs eszköze.

Az egyik cikkükben például arról olvashatunk, hogy „Ukrajna többé nem csupán egy szükségben lévő ország, hanem Európa jövőjének elengedhetetlen formálója”. A TEFI podcastekben pedig a további mozgósításról és az Ukrajnába szánt fegyverszállítmányok szükségességéről is bőven beszélnek.

A portál tagjai a Gazeta Wyborczán kívül a szlovák SME, a román PressOne, a holland Bellingcat, de a magyar 444.hu is feltűnik, mint az egész projekt koordinátora. A Szuverenitásvédelmi Hivatal februári tanulmánya szerint a program összesen 14 millió eurót, több mint félmilliárd forintot kapott a bizottságtól.

A hivatal összegzése szerint „A TEFI-projektben megjelentetett cikkek és podcastek jellemzője, hogy nem a nyilvánosság objektív tájékoztatása a céljuk, hanem az Európai Bizottság által képviselt háborús stratégia kommunikációs támogatása, amelyben a két renitens állam, Magyarország és Szlovákia vezetésének általános elítélése a fő hangsúlyos elem.” Fontos kiemelni azt, hogy az összes fent említett média tulajdonosi vagy támogatotti viszonyban áll, illetve állt Soros György szervezeteivel.

Teljes cikk az ORIGO.HU oldalán olvasható.

Fotó: AFP

