Magyar Péterrel készített interjút a lengyel ultraliberális baloldalhoz tartozó propagandasajtó

De még érdekesebb, hogy a Gazeta Wyborcza milyen keretek között jelenítette meg Magyar Péterrel készült interjúját – írja a Magyar Nemzet. A cikk elején ugyanis a következő felirat olvasható: A mi biztonságunk Európa biztonsága – A Keleti Határ Kezdeményezés”.

Az Eastern Frontier Initiative (Keleti Határ Kezdeményezés, angolul: TEFI) kezdeményezés honlapját, hamar kiderül, hogy a Európai Bizottság finanszírozza, amelynek deklarált célja, hogy „tájékoztassa a közvéleményt a régiónkat érintő [orosz–ukrán háború kapcsán felmerülő] biztonsági kockázatokról a következő években”. Vagyis a TEFI portálja az Európai Bizottság egyik háborúpárti kommunikációs eszköze.

Az egyik cikkükben például arról olvashatunk, hogy „Ukrajna többé nem csupán egy szükségben lévő ország, hanem Európa jövőjének elengedhetetlen formálója”. A TEFI podcastekben pedig a további mozgósításról és az Ukrajnába szánt fegyverszállítmányok szükségességéről is bőven beszélnek.

A portál tagjai a Gazeta Wyborczán kívül a szlovák SME, a román PressOne, a holland Bellingcat, de a magyar 444.hu is feltűnik, mint az egész projekt koordinátora. A Szuverenitásvédelmi Hivatal februári tanulmánya szerint a program összesen 14 millió eurót, több mint félmilliárd forintot kapott a bizottságtól.

A hivatal összegzése szerint „A TEFI-projektben megjelentetett cikkek és podcastek jellemzője, hogy nem a nyilvánosság objektív tájékoztatása a céljuk, hanem az Európai Bizottság által képviselt háborús stratégia kommunikációs támogatása, amelyben a két renitens állam, Magyarország és Szlovákia vezetésének általános elítélése a fő hangsúlyos elem.” Fontos kiemelni azt, hogy az összes fent említett média tulajdonosi vagy támogatotti viszonyban áll, illetve állt Soros György szervezeteivel.

