Magyar Péter mégis beül az Európai Néppártba, annak ellenére, hogy hetekig azt mondta, biztosan nem fog + videó

Magyar Péter többször is azt hangoztatta: 2026-ig biztosan itthon akar maradni. Ezt azzal indokolta, hogy vissza akarja venni a hazát. A telexnek adott interjúban pedig egyenesen azt mondta: "Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ül be."

