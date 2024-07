Magyar Péter még a szabályokat is felrúgta egy bizottsági pozícióért

Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be – bizonygatta például a Telexnek adott áprilisi interjúban. A Blikknek szintén akkoriban nyilatkozva részletesebben is kifejtette, hogy miért az említett módon tervezi a jövőjét: „Azt tartanám logikusnak, hogy én vezessem majd a Talpra Magyarok Mozgalom (TMM) által támogatott pártlistát az EP-választáson, de erről majd a pártunk és a partnerpárt dönt közösen. Ugyanakkor nincs ambícióm arra, hogy európai parlamenti képviselő legyek, én 2026-ig, az országgyűlési választásokig itthon szeretnék dolgozni, hogy visszavegyük a hazánkat”.

Az Európai Parlamentben megalakultak a szakbizottságok, és azok elnökeit, illetve alelnökeit is ma választották meg. Magyar Péter, a Tisza Párt újdonsült elnöke a testület alkotmányügyi bizottságának alelnöke lett. A botrányoktól hangos politikus nagyon büszke az új tisztségére, arról ugyanakkor már nem számolt be, hogy uniós szokásjogot rúgott fel a pozícióért cserébe.

