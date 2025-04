Magyar Nemzet podcast: Front – Robert C. Castel: Az Egyesült Államok már nem a dollárpapa + videó

Megosztás itt:

Robert C. Castel

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa a Front című podcast legújabb adásában a Trump-féle vámpolitika hatásairól és a gazdasági világrend újrafogalmazásáról beszélt. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a műsorban arról is beszélt, hogy a béketárgyalásokon az Egyesült Államok jóval nagyobb nyomást tud gyakorolni Ukrajnára, mint Oroszországra. A szakértő emellett többek között az iráni atomalkuról is beszélt.

A Donald Trump elnök által bevezetett amerikai importvámok kapcsán történelmi hasonlattal élve a szakértő úgy fogalmazott: – Most Trump körülnéz és azt mondja, hogy ebben az új világban nem lát egy lerombolt Japánt, vagy egy nagyon lerombolt Németországot. Lát egy Európai Uniót, amelyik népesebb, mint az Egyesült Államok.

Az égvilágon semmi oka nincs annak, hogy az amerikai autókat négyszer akkora vámoknak vessék alá, mint a német autókat az Egyesült Államokban.

Robert C. Castel szerint amit most látunk, az Trump részéről gazdasági téren finomhangolás, újrafogalmazása a gazdasági világrendnek. Azt mondta, ez egy sokkal egyenlőbb, egy sokkal kiegyensúlyozottabb világrend, ahol az Egyesült Államok már nem a dollárpapa, már nem ő finanszírozza a világ jólétét, vagy a szövetségesei jólétét, hanem egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolatra törekszik.