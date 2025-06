Magyar Nemzet: Exkuzív - Izraeli szakértő: Iránon múlik a világ sorsa

Megosztás itt:

Feltételezem, hogy az amerikaiak által megtámadott három helyszín teljesen megsemmisült. Kétségtelen, hogy az Egyesült Államok lehetőségei sokkal nagyobbak és erősebbek, mint Izraelé. Ez alapján azt mondanám, hogy a nukleáris létesítmények három legfontosabb helyszíne valószínűleg megsemmisült. Még ha nem is teljesen, de lényegében használhatatlanná vált – mondta a Magyar Nemzetnek Sima Shine, az Izreali Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének vezető kutatója.

,,Amennyire tudjuk, és ezt az irániak is közzétették, kivitték a dúsított anyagot és különböző helyekre szétosztották. Felkészültek egy támadásra. Tehát nem tudjuk, hol van a legtöbb anyag. Valószínűleg egy része megsemmisült, de a legtöbbről nem tudunk. És itt nemcsak a 60 százalékos urán fontos, hanem a 20 százalékos is, ami nagyon könnyen dúsítható hatvan százalékosra" – tette hozzá. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt négy évben nem voltak széles körű ellenőrzések a centrifugák építésénél, így feltételezhető, hogy Irán elrejtette a fejlett centrifugákat.

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: bienpublic.com