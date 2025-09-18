Keresés

Magyar ingatlanos hódít Spanyolországban: az Indotek már a lakáspiacon is terjeszkedik

2025. szeptember 18., csütörtök 10:49 | vg.hu
lakáspiac Spanyolország Ingatlan

Az Indotek újabb nagybevásárlást hajtott végre Spanyolországban: a kereskedelmi ingatlanok után most a lakóingatlanpiacra lép be, és a portfólióban nem teljesítő hitelek kezelésében is komoly tapasztalatai vannak.

Tovább folytatja spanyolországi terjeszkedését az Indotek Group, mely 43,5 millió euró (17 milliárd forint) értékű, 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló nemteljesítő hiteleket (NPL) is tartalmazó spanyolországi portfólió vásárlását jelentette be csütörtökön.

Főként lakóingatlanokat vett az Indotek

A megvásárolt csomag túlnyomó többségét, több mint 90 százalékát lakóingatlanok jelentik ugyanis 307 lakást és 89 házat vett az ingatlanbefektetési és vagyonkezelő vállalat, amit parkolóhelyek, kiszolgálóépületek és kereskedelmi ingatlanok egészítenek ki. Hozzátették, hogy a vállalat több mint tízéves tapasztalatára épít a nemteljesítő hitelek (NPL) és alulteljesítő eszközök kezelésében.

A közlemény Florian Nowotnyt, az Indotek Group pénzügyi igazgatóját is idézi, aki szerint ez a felvásárlás jól kiegészíti a cég már meglévő spanyol portfólióját, miközben a nemzetközi partnerekkel közös tranzakció lehetőséget teremt arra, hogy jól bevált értékteremtő stratégiájukat alulteljesítő portfóliókra alkalmazzák. 

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

