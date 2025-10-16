Magyar ételekkel lepték meg a pápa szegényeit + videó
Megosztás itt:
2025. október 16., csütörtök 20:20
| Hír TV
Hévíz városa és a Hungarikum Programiroda a szentév karitatív tevékenységeihez csatlakozva vendégelte meg a Vatikán környékén élő nehéz sorsú embereket. XIV. Leó pápa hálás szívvel fogadta a magyarok kedves gesztusát.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Brüsszel háborús menetrendet hirdetett! Ursula von der Leyen 2030-ra háborúra készítené Európát. A józan ész azonban fellázadt: Magyarország és több nagy tagállam is nemet mond. Kattintson a részletekért!