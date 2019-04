Magyar EP-képviselők: a Néppárt ítélje el Kelemen Hunor Ukrajnából történő kitiltását

Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége újabb, a migrációt támogató tervet fogadott el - mondta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. A kormánypárti politikus elmondta, az előterjesztés szerint Brüsszel még több pénzt ad a Soros-szervezeteknek, hogy azok több bevándorlót hozzanak be Európába. Az EU állampolgárainak többsége szerint meg kell őrizni Európa keresztény kultúráját és hagyományait - derül ki a Századvég kutatásából. A Fidesz, ahogy eddig is, a május 26-ai európai parlamenti választások után is azért dolgozik majd, hogy a magyar emberek érdekeit érvényesítse az Európai Unióban - mondta Novák Katalin államtitkár. A Fidesz olyan szövetségeseket keres, akiknek fontos Európa megvédése, a biztonság kérdése, és amelyek kiállnak a keresztény kultúra és értékek védelme mellett - tette hozzá a párt alelnöke. A korrupció felszámolása, a bevándorlók beözönlésének meggátolása is tétje az EP-választásnak Magyarországon. A Jobbik azért dolgozik, hogy tisztességesebb, igazságosabb jövő elé nézzen az ország - közölte Sneider Tamás, a Jobbik elnöke. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint összegyűjtötte a listaállításhoz szükséges 20 ezer érvényes aláírást az MSZP és a Párbeszéd - jelentette be Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. A Demokratikus Koalíció Navracsics Tiborhoz, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosához fordul a Magyar Tudományos Akadémia ügyében - jelentette be a párt frakcióvezető-helyettese. A kormány nem kevesebb, hanem több kutatást szeretne. Az a cél, hogy a hazai tudományos kutatásokra fordított milliárdok a magyar gazdaság hatékonyságát és versenyképességét növeljék - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Több területen is beavatkozást sürget az egészségügyben Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke. A szocialisták kormányzása és pusztítása után van mit beavatkozni az egészségügybe, mert az összeomlás szélére juttatták a betegellátást - reagált a kijelentésre a Fidesz. Itt az idő, hogy Ujhelyi István végre egyenes válaszokat adjon, miután a Szeviép újabb vezetője tálalt ki arról, hogyan csorgattak vissza tízmilliókat a szocialistákhoz - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője. A magyar gazdaság gyakorlatilag elérte a teljes foglalkoztatás határát, ezért a jövőben a kutatás-fejlesztésre alapozott tudásintenzív beruházások játsszák a főszerepet a magyar gazdaságban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Áder János köztársasági elnök a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé nevezte ki Patai Mihályt. Teljesen új alapokra helyezik a magyar-brazil külpolitikai és gazdasági kapcsolatokat, Magyarország nagyobb figyelmet szentel Brazíliának - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kifejtette: az agrártechnológiákra, a vízgazdálkodásra és az egészségiparra összpontosítanak, még szorosabbra fűzik a kutatási együttműködést, továbbá növelik az ösztöndíjak számát a brazil hallgatók számára. Sikeres volt a V4-országok és más közép-európai tagállamok összefogása: az Európai Bizottság módosította a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvet, így fel lehet lépni a termékek kettős mércéjével szemben - közölte az Agrárminisztérium. Együttműködési megállapodást kötött dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mely szerint a jövőben Magyarország bíróságai is bekapcsolódnak hazánk digitális exportjának fejlesztésébe. A magyar export 2014 óta minden évben megdöntötte korábbi rekordját - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Országos Bírósági Hivatallal kötött megállapodás aláírásakor. Európában a magyar mezőgazdaság növekedési üteme a második legnagyobb, a fejlődés több mint 50 százalék volt 2010 és 2018 között - közölte Font Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának fideszes elnöke. A szakképzés megújítása érdekében 2020 szeptemberében a szakgimnáziumok ötéves technikummá, a szakközépiskolák pedig hároméves szakképző iskolákká alakulnak - jelentette be Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár. Fontos, hogy a diákok elkötelezettek legyenek a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem ügye mellett - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár. A 2014 és 2020 közötti programozási időszakban a kormány a rugalmas foglalkoztatás ösztönzésével is elősegíti az atipikus foglalkoztatási formák széleskörű elterjedését - mondta Bodó Sándor államtitkár. Több magyar EP-képviselő levélben fordult Joseph Daulhoz, az Európai Néppárt elnökéhez, hogy ítélje el Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének Ukrajnából történt kitiltását - közölte Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő. Az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke, Mezei János megegyezést írt alá szerdán Vincze Loránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltjével a jelölt támogatásáról, illetve az MPP céljainak a megjelenítéséről. Húsvéti segélycsomagokkal támogatja a rászorulókat Kárpátalján a Katolikus Karitász. Jóváhagyta az uniós határ- és partvédelmi ügynökség megerősítéséről létrejött egyezséget az Európai Parlament - az elképzelés az eredetileg tervezettnél lassabban fog megvalósulni. A közös agrárpolitika és a migráció kapcsolódik egymáshoz az unió költségvetéséről szóló vitában - írta az Európai Bizottság. A vidékfejlesztési programok is segíthetik kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok - vidéki területen élő, unión kívüli országok állampolgárai, köztük a legálisan ott tartózkodó menekültek - könnyebb társadalmi beilleszkedését. Nem a belső határellenőrzést kell visszaállítani, hanem Európa külső határait kell megerősíteni az illegális migrációs beáramlás megállítása érdekében - jelentette ki Krisjanis Karins lett miniszterelnök Strasbourgban. Újabb menekültügyi szigorításokról döntött a német szövetségi kormány, az elfogadott csomaggal az elutasított és távozásra kötelezett menedékkérők hazajuttatásáról szóló szabályokat újítják meg. Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a szarajevói bíróság Munib Ahmetspahicot, aki 2013 és 2018 között az Iszlám Állam nevű terrorszervezet harcosa volt. Újabb kormányátalakításról döntött a bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsága. Megszavazta az észt parlament Jüri Ratas, az Észt Centrumpárt vezetője kinevezését miniszterelnöknek, aki így a nemzeti-konzervatív Pro Patria párttal és a radikális jobboldali Észtországi Konzervatív Néppárttal alakíthat koalíciós kormányt. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat letartóztatott egy orosz diverzáns csoportot, amelynek tagjai terrorcselekményeket készültek végrehajtani Ukrajnában politikusok és az ukrán titkosszolgálatok munkatársai ellen - közölte Vaszil Hricak, az SZBU vezetője. Nemzetközi építészeti pályázatot hirdetnek a párizsi Notre-Dame-székesegyház leomlott huszártornyának újjáépítésére - jelentette be Édouard Philippe francia kormányfő. Háromszáznál több környezetvédelmi tiltakozót vett őrizetbe a londoni rendőrség a brit fővárosban második napja tartó demonstrációk helyszínein. A demonstrációk százezreket érintenek, komoly fennakadásokat okoznak a londoni tömegközlekedésben. Portugália-szerte kiürülőben vannak a benzinkutak, ugyanis sztrájkba léptek a benzint szállító teherautó-sofőrök, akik fizetésük és munkakörülményeik javítása érdekében szüntették be a munkát. Több mint két héttel a török helyhatósági választás után átvette megbízólevelét Isztambul ellenzéki főpolgármestere, a kemalista Köztársasági Néppártot képviselő Ekrem Imamoglu. Nagyjából 20 milliárd dollárnyi amerikai termékre vethet ki importvámokat az Európai Unió a Boeing repülőgépgyártónak nyújtott tiltott washingtoni támogatások miatt - jelentették be Brüsszelben. Jason Greenblatt, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja a Twitteren olyan térképet tett közzé, amely a Golán-fennsíkot Izrael részeként mutatja. Washington május elejétől ismét lehetővé teszi perek indítását Kubában működő külföldi cégek ellen - jelentette be Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Egyoldalú tűzszünetet hirdetett bő három hónapra a legerősebb szudáni lázadó csoport. A Tripoliban dúló harcok azonnali beszüntetésére szólított fel Ghassan Salamé, az ENSZ líbiai különmegbízottja. Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Kivu-tavon, eddig három halottat találtak, mintegy 150-en eltűntek. Belehalt sebesülésébe Alan García volt perui elnök, aki főbe lőtte magát limai otthonában, amikor a rendőrség őrizetbe akarta venni az Odebrecht brazil építőipari vállalatot érintő korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. New Yorkban elhunyt Hámos László, az amerikai magyarság egyik ismert személyisége, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány társalapítója és elnöke. Több mint 63 kilónyi nyers borostyánt találtak egy belépő autóban elrejtve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a tiszabecsi ukrán-magyar határállomáson. Országos razziát indított húsvét előtt az adóhivatal. Változik a közösségi közlekedési rendje a húsvéti hétvégén: a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapest több pontján szombat este a húsvéti körmenetek idején - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Nagy Lászlót a Magyar Kézilabda Szövetség férfi szakágért felelős alelnökévé választották. Megnyitotta futballiskoláját Etiópia fővárosában, Addisz-Abebában a német bajnokságban címvédő és listavezető Bayern München.