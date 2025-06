Magyar díszvendégség az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon + videó

Lefogta a stábunkat egy magyar pride felvonuló Bécsben + videó

Továbbra is tart Bécsben a pride felvonulás. Az eseményen vannak magyar résztvevők is. Az egyik felvonuló amint meglátta a Hír TV stábját, lökdösődni kezdett. Most kapcsolunk a helyszínre tudósítonkhoz.