Magyar diákokat tartottak fogva az ukránok + videó

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke híradónknak megerősítette, hogy a Hadkiegészítő Parancsnokság alkalmazottai gyakran nem a törvények szerint járnak el. A toborzások pedig félelmet és feszültséget keltenek a kárpátaljai magyarokban is.

Magyar diákokat tartottak fogva az ukránok. A Rákóczi-egyetem hallgatói törvényi kötelezettségüknek elege téve adatfrissítés céljából megjelentek a Beregszászi Hadkiegészítő Parancsnokságon. Azonban a diákokat több mint 24 órán keresztül bent tartották, annak ellenére, hogy az ukrajnai jogszabályok egyértelműen mentesítik a hallgatókat a sorozás alól.

A külgazdasági és külügyminiszter megerősítette, hogy szerda estére minden fogva tartott hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok.