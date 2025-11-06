Keresés

Külföld

Magyar diákokat tartottak fogva az ukránok + videó

2025. november 06., csütörtök 12:00 | HírTV

Hazaengedték azt a négy magyar egyetemi hallgatót az ukrán hatóságok, akiket adategyeztetés után jogtalanul tartottak fogva.

  • Magyar diákokat tartottak fogva az ukránok + videó

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke híradónknak megerősítette, hogy a Hadkiegészítő Parancsnokság alkalmazottai gyakran nem a törvények szerint járnak el. A toborzások pedig félelmet és feszültséget keltenek a kárpátaljai magyarokban is.

Magyar diákokat tartottak fogva az ukránok. A Rákóczi-egyetem hallgatói törvényi kötelezettségüknek elege téve adatfrissítés céljából megjelentek a Beregszászi Hadkiegészítő Parancsnokságon. Azonban a diákokat több mint 24 órán keresztül bent tartották, annak ellenére, hogy az ukrajnai jogszabályok egyértelműen mentesítik a hallgatókat a sorozás alól.

A külgazdasági és külügyminiszter megerősítette, hogy szerda estére minden fogva tartott hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok.

