Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Monitor 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Magas volt a részvételi arány a cseh parlamenti választások első napján + videó

2025. október 04., szombat 12:00 | HírTV
Petr Fiala Andrej Babis Petr Pavel csehországi választások ANO párt

Az elektronikus személyazonosító alkalmazás hosszú órákon keresztül elérhetetlen volt, azonban a rendőrség szerint más választást megzavaró incidens nem történt. Nemcsak hazájukban, hanem külföldön is rengeteg cseh választópolgár adta le a voksát.

  • Magas volt a részvételi arány a cseh parlamenti választások első napján + videó

Már leadta szavazatát a csehországi választások legnagyobb esélyese, Andrej Babis. Az ANO párt elnöke kijelentette, nagy siker lesz, ha a pártjával megnyerik a választásokat. A cseh államfő, Petr Pavel is szavazott már. Azt mondta, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között árkok alakultak ki.

Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis a csehországi parlamenti választások legnagyobb esélyese a közvéleménykutatások szerint.

A korábbi cseh miniszterelnök pártja, az ANO azonban nem csak belpolitikában, hanem az ország külpolitikájában is új irány hozhatna. Andrej Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.

A jelenlegi miniszterelnök, Petr Fiala szerint ezért fontosak a mostani választások, mert itt arról döntenek, hogy Csehország a jövő vagy a múlt felé fordul, marad-e a az eddigi nyugati orientáció, vagy épp ellenkezőleg, egy ellentétes álláspont lesz majd az irányadó.

További híreink

Mennyit tud a magyar forintról? – Tesztelje tudását ezzel a kvízzel

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Keith Urban barátai előtt alázta Nicole Kidmant – innen már nem volt visszaút

Mennyi pénzt ért Varga Barnabás fejese a Fradinak? Tippeljen!

Rubint Réka: Amit megfogok az adómentességen, azt betolom a 3 százalékos hitelbe

A fél országot hó borítja, a tudományos vezető előre figyelmeztet

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Szoboszlai elbukott a végjátékban, Kerkez agya jobban pörgött – videó

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

További híreink

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét
2
Egy 39 éves diplomata lehet az új amerikai nagykövet Budapesten
3
Orbán Viktor közös sajtótájékoztatója Nagy Elekkel a MKIK elnökével – élő adás + videó
4
Budapest-Belgrád: Vége a 8 órás útnak! 2 óra 45 perc a Balkán új szupervasútján
5
Csehországban leválthatják a háborúpárti kormányt
6
Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó
7
Monitor - Nemzeti érdek feladásában Karácsony Gergely túltett Magyar Péteren, amikor azt mondta, hogy hazánk elemi érdeke Ukrajna uniós csatlakozása + videó
8
Izrael megállította a Sumud-flottillát, miután többszörös felszólítás után sem változtatott útvonalat + videó
9
Megdőlt a mítosz: ezen a felmérésen tarol Orbánék politikája
10
Juhász Péter videója is része volt a kormány lejáratását célzó álhírbotránynak + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!