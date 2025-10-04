Magas volt a részvételi arány a cseh parlamenti választások első napján + videó

Megosztás itt:

Már leadta szavazatát a csehországi választások legnagyobb esélyese, Andrej Babis. Az ANO párt elnöke kijelentette, nagy siker lesz, ha a pártjával megnyerik a választásokat. A cseh államfő, Petr Pavel is szavazott már. Azt mondta, nem lesz egyszerű a kormányalakítás, mert a kormányoldal és az ellenzék között árkok alakultak ki.

Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis a csehországi parlamenti választások legnagyobb esélyese a közvéleménykutatások szerint.

A korábbi cseh miniszterelnök pártja, az ANO azonban nem csak belpolitikában, hanem az ország külpolitikájában is új irány hozhatna. Andrej Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.

A jelenlegi miniszterelnök, Petr Fiala szerint ezért fontosak a mostani választások, mert itt arról döntenek, hogy Csehország a jövő vagy a múlt felé fordul, marad-e a az eddigi nyugati orientáció, vagy épp ellenkezőleg, egy ellentétes álláspont lesz majd az irányadó.