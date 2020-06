Viszonylag magas a részvételi arány a szerbiai választásokon, 18 óráig a szavazásra jogosultak 40,82 százaléka járult az urnákhoz - jelentette be a Köztársasági Választási Bizottság. A szomszédos országban ma háromszintű választásokat tartanak. A mintegy 6 és félmillió szavazópolgár § parlamenti és a tartományi gyűlések és az önkormányzatok összetételéről is szavaz. A felmérések szerint a jobbközép Szerb Haladó Párt toronymagasan vezet, így a szavazatok akár 58 százalékát is besöpörheti. A mintegy negyedmilliós vajdasági magyarság képviseletében egy párt indul: a Vajdasági Magyar Szövetség, amelynek eddig a belgrádi törvényhozásban négy, a vajdasági parlamentben pedig hat tagja volt. A magyar párt számos településen, köztük Szabadkán, Kishegyesen, Magyarkanizsán, Topolyán és Zentán is indít polgármester jelöltet.