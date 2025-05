Magánjellegű részleteket árult el a sajtónak az új pápa testvére Robert Prevostról

Megosztás itt:

XIV. Leó pápa idősebb fivére az AP amerikai hírügynökségnek arról is beszélt, hogy nagyon erős büszkeség töltötte el, amikor testvérét megválasztották a 267. katolikus egyházfőnek, ezzel a chicagói születésű misszionárius lett az első észak-amerikai pápa.

Az új pápa három testvér közül a legfiatalabbként nőtt fel Chicagóban. Fivére - aki egy évvel idősebb nála - elmondta, hogy az immáron XIV. Leó pápa gyerekként mindig nagyon jól viselkedett az iskolában, és szívesen játszott fogócskát és társasjátékokat.

Prevost úgy jellemezte a testvérét, mint aki nagyon aggódik a szegényekért és azokért, akiknek nincs hangjuk. Elmondta, hogy azt várja tőle hogy egy "második Ferenc pápa" legyen.

"Azt hiszem hogy ők ketten nagyon hasonlítottak egymásra. Mivel egy időben voltak Dél-Amerikában, ugyanazokat a tapasztalatokat szerezték a misszióknál végzett munka és az elesettek segítése során" - mondta John Prevost.

Beszélt arról is, hogy nagyon szoros kapcsolatban állnak, minden nap beszél a testvérével telefonon, akivel a politikától a vallásig minden témát érintenek, és még egy szókirakós játékot is játszanak rendszeresen. Azt azonban még nem tudja, hogy mennyi ideje lesz majd ezentúl beszélgetni az öccsével, és hogyan fogják megoldani a kapcsolattartást a jövőben.

Egy másik interjúban az ABC News televíziónak elmondta, hogy a testvére már gyerekkorában is papnak készült.

"A testvérem mindig is pap akart lenni, nem hiszem hogy valaha is megkérdőjelezte volna, hogy ez lesz a hivatása. Már kicsi gyerekként is azt játszotta hogy ő egy pap, és a vasalódeszka volt az oltár" - árulta el Prevost.

Prevost szerint a testvére "nem lesz igazán szélsőbaloldali és nem lesz igazán szélsőjobboldali sem", úgy véli hogy ő "inkább középen áll".

Testvére arról is beszámolt, hogy az újonnan megválasztott pápa a választási folyamat kezdete előtt nem sokkal megnézte a Konklávé című filmet.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó