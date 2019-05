Maduro le akar számolni a venezuelai ellenzékkel

A gazdasági válság elől továbbra is menekül a lakosság Venezuelából, ahova most bűnözőket toloncoltak haza Peruból. Nicolas Maduro venezuelai elnök közben továbbra is megpróbál leszámolni az ellene sikertelen puccsal próbálkozó ellenzékkel. Most a hírszerzés vezetőjét vádolta meg azzal, hogy amerikai ügynök. Közben az évek óta tartó gazdasági válság enyhítése érdekében újra megnyittatta a februárban lezárt brazil határt.