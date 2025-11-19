Keresés

Madridban tárgyalt a spanyol miniszterelnökkel Volodimir Zelenszkij + videó

2025. november 19., szerda 15:20 | Hír TV

Az ukrán elnök a háború kezdete óta harmadjára érkezett Spanyolországba, ahol újabb katonai segítségnyújtásra kapott ígéretet. A HírTV-t Tóth Brigitta tudósította, Murciából.

  • Madridban tárgyalt a spanyol miniszterelnökkel Volodimir Zelenszkij + videó

Istentisztelet közben történt terrortámadás

Istentisztelet közben történt terrortámadás

 Két ember meghalt, egy további pedig megsebesült abban a terrortámadásban, amelyet ismeretlen fegyveresek követtek el kedd este a nyugat-nigériai Kwara államban található Ekuru város keresztény templomában, egy élőben közvetített istentisztelet közben - közölte szerdára virradó éjjel a helyi rendőrség.
