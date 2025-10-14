Megtörtént a katonai hatalomátvétel a forrongó szigetországban

Megosztás itt:

"Átvettük a hatalmat" - nyilatkozott az állami rádióban Randrianirina, hozzátéve, hogy a katonaság feloszlatja az összes intézményt, kivéve a parlament alsóházát, amely a bejelentése előtt néhány perccel szavazott az elnök elleni vádeljárásról.

A képviselőtestület 130 igen szavazattal és egy tartózkodással mozdította el hivatalából Andry Rajoelina elnököt.

Az elnöki hivatal alkotmányellenesnek nevezte az ülés megtartását, és közölte, hogy a nemzetgyűlés feloszlatása után meghozott bármely döntés vagy határozat "érvénytelen és semmis".

Az ismeretlen helyen tartózkodó elnök korábban rendeletet adott ki a törvényhozás azonnali feloszlatásáról; Siteny Randrianasoloniaiko ellenzéki vezető azonban érvénytelennek nevezte a rendeletet, arra hivatkozva, hogy arról a parlamenti elnökkel előzetesen nem egyeztettek.

Rajoelina hétfő este egy ismeretlen helyen tartott és a közösségi médiában sugárzott beszédében azt mondta,

az életét ért fenyegetés miatt hagyta el Madagaszkárt,

de leszögezte: az elnöki tisztségről nem hajlandó lemondani.

Fotó: Tüntetők a madagaszkári fővárosban, Antananarivóban október 13-án. Andry Rajoelina madagaszkári államfő egy francia katonai géppel elhagyta az országot, miután a hadsereg elitegysége átvette az irányítást a volt francia gyarmat fegyveres erői fölött. A szeptember 25-én az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt Madagaszkáron kirobbant tiltakozások néhány nap alatt országos kormányellenes mozgalommá szélesedtek, a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban legkevesebb 22 ember vesztette életét. MTI/EPA/Henitsoa Rafalia