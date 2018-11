Macront kérdezték, hogy „miért dobnak gránátot a saját népükre”

2018. NOVEMBER 20., KEDD NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕ MEGKAPTA A MENEKÜLTSTÁTUST, A BEVÁNDORLÁSI HIVATAL MÉG NEM ERÕSÍTETTE MEG MAGYAR IDÕK. CSAK AZ ÉRINTETTNEK ÉS AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSSÁGÁNAK ADHATNAK TÁJÉKOZTATÁST KÖZÖLTE A HIVATAL. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: A MACEDÓN MINISZTERELNÖK ÜGYÉBEN A DÖNTÉS JOGI KÉRDÉS, ÍGY A KORMÁNYNAK NINCSEN RÁHATÁSA. MIRKÓCZKI ÁDÁM (JOBBIK) SZERINT A BÁH HAZUDIK A GRUEVSZKI-ÜGYBEN, EZÉRT SZERDÁRA RENDKÍVÜLI NEMZETBIZTONSÁGI ÜLÉST HÍVOTT ÖSSZE, MINT BIZOTTSÁGI ELNÖK. GÖRÖGORSZÁGON KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK AZ ANONIM BANKKÁRTYÁKAT MONDTA ORBÁN BALÁZS, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA. A KÉT ÚJ PAKSI ATOMERÕMÛVI BLOKK MEGÉPÍTÉSÉNÉL ELSÕBBSÉGET ÉLVEZ A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG - MONDTA SÜLI JÁNOS PAKSI BÕVÍTÉSÉRT FELELÕS MINISZTER. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: IDÉN 4,3-4,5 %-KAL NÕ A MAGYAR GDP, ÉS A KORMÁNY AZT VÁRJA, HOGY JÖVÕRE IS 4% FELETTI LESZ. LONDONI PÉNZÜGYI ELEMZÕK: MEGFELELT A PIACI VÁRAKOZÁSOKNAK, HOGY AZ MNB MONETÁRIS TANÁCSA A NEM MÓDOSÍTOTTA A JEGYBANKI KAMATOKAT. A KORMÁNY BENYÚJTOTTA A 2021-ES NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. POTÁPI: 1,3 MILLIÁRD FORINTOS PÁLYÁZATI FORRÁS A KÜLHONI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA. BEIDÉZTE SZERDÁRA AZ ADÓHATÓSÁG A JOBBIK ÁLLÍTÓLAGOS ZÛRÖS PÉNZÜGYEI MIATT SZABÓ BALÁZST ÉS TÉNYI ISTVÁNT. EMBERI MÉLTÓSÁG KÖZPONT: JELENJEN MEG A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS A NEMZETI ALAPTANTERVBEN! BRUTTÓ 4 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZIK. MAGYAR IDÕK: A DUNA ALACSONY VÍZÁLLÁSA MIATT NEM TUDJÁK ELSZÁLLÍTANI A GABONÁT A TERMELÕK. MEGKAPTA A MENEKÜLTSTÁTUSZT NIKOLA GRUEVSZKI - JELENTETTE BE A VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕ FACEBOOK-POSZTBAN. SZERB ELNÖK: NIKOLA GRUEVSZKI VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕ SZERBIÁN KERESZTÜL JUTOTT MAGYARORSZÁGRA. MANFRED WEBER EB-ELNÖKJELÖLT ELINDÍTOTTA VARSÓBAN AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EP-VÁLASZTÁSI KAMPÁNYÁT. KOVÁSZNA MEGYE PREFEKTUSA SZERINT SÉRTÉS, HA A MAGYAR VÁLASZTOTT TISZTVISELÕK NEM VESZNEK RÉSZT A NAGY-ROMÁNIAI CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEKEN. HA A MAGYAR KÉPVISELÕK ELMENNEK AZ ÜNNEPSÉGRE AKKOR A KISEBBSÉGEKNEK TETT ÍGÉRETEKRÕL KÍVÁNNAK BESZÉLNI MONDTA KORÁBBAN A KOVÁSZNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ELNÖK. MOGHERINI: RENDKÍVÜL AGGASZTÓ A NUKLEÁRIS RAKÉTAVÉDELMI SZERZÕDÉS SORSA, FELMONDÁSA ESETÉN EURÓPA BIZTONSÁGA VESZÉLYBE KERÜL. BRÜSSZELBE UTAZIK SZERDÁN A BRIT MINISZTERELNÖK, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL BREXIT UTÁNI KAPCSOLATOK KERETRENDSZERÉRÕL. NÉMET LAP: ELKÉSZÜLT AZ EU-N KÍVÜLRÕL SZÁRMAZÓ, KÉPZETT MUNKAVÁLLALÓK NÉMETORSZÁGI BEVÁNDORLÁSÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY TERVEZETE. ERÕT ALKALMAZVA LESZÁLLÍTOTTAK 92 MIGRÁNST A LÍBIAI HATÓSÁGOK EGY KONTÉNERHAJÓRÓL, MIUTÁN AZ UTASOK TÍZ NAPIG ELBARIKÁDOZTÁK MAGUKAT. MEGKÉSELTEK EGY RENDÕRT BRÜSSZELBEN, EGYES FORRÁSOK SZERINT ISZLAMISTA TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT. TERRORTÁMADÁSRA KÉSZÜLÕ FÉRFIAKAT VETT ÕRIZETBE AZ AUSZTRÁL RENDÕRSÉG, AZ AKCIÓT TÖMEGRENDEZVÉNY ELLEN TERVEZTÉK. RENDÕRSÉGI SZÓVIVÕ: CSALÁS MIATT VÁDEMELÉST JAVASOL A RENDÕRSÉG AZ IZRAELI BELÜGYMINISZTER ELLEN. KISIKLOTT EGY SZEMÉLYVONAT BARCELONA KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT, 44-EN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK. BÉRÜKET KÖVETELÕ RENDÕRÖK ÉS KATONÁK ROHAMOZTÁK MEG A PÁPUAI PARLAMENTET. AMERIKAI TELEVÍZIÓ: 79-RE NÕTT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ ÁLDOZATAINAK SZÁMA ÉS EZER EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. AFGÁN MÉDIA: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AFGANISZTÁNI MEGBÍZOTTJA AZT REMÉLI, HOGY JÖVÕ ÁPRILISIG MEGKÖTIK A BÉKESZERZÕDÉST A TÁLIBOKKAL. LEGKEVESEBB NEGYVENEN HALTAK MEG EGY RENDEZVÉNYTEREMBEN ELKÖVETETT ÖNGYILKOS ROBBANTÁSOS MERÉNYLETBEN KABULBAN. HAT EMBER MEGHALT ÉS TÍZ MEGSÉRÜLT EGY INDIAI LÕSZERRAKTÁRBAN BEKÖVETKEZETT ROBBANÁSBAN. LETÖLTENDÕ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE ELSÕ FOKON A SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG AZ EGYKORI SZEVIÉP-VEZÉREKET. TECHNOLÓGIAI MEGHIBÁSODÁS MIATT KIGYULLADT EGY GÁZTÁROLÓ NAGYHEGYESEN, AZ ELZÁRT VEZETÉKBEN MARADT GÁZ MÉG TÁPLÁLJA A LÁNGOKAT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY HÁZ KÓRÓSON, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET TALÁLTAK. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY KERÉKPÁROST A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TÉGLÁS KÖZELÉBEN POLICE.HU. VAS ÉS ZALA MEGYÉRE HAVAZÁS VESZÉLYE MIATT ADOTT KI FIGYELMEZTETÉST KEDDRE AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT.