Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt

Donald Trump amerikai elnök békét akar, Vlagyimir Putyin orosz államfő azonban nem békét, hanem Ukrajna kapitulációját akarja – mondta Emmanuel Macron francia elnök a hajlandók koalíciója vasárnapi videókonferenciája után.

Macron szerint ha a szövetségesek gyengeséget mutatnak Putyin előtt, azzal a jövőbeli konfliktusoknak ágyaznak meg – írja az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál.

Nem hiszem, hogy Putyin elnök békét akar. Szerintem Ukrajna kapitulációját akarja

– fogalmazott a Le Figaro tudósítása szerint a francia államfő.

