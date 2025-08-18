Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 18. Hétfő Ilona napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt

2025. augusztus 18., hétfő 07:19 | Magyar Nemzet
Putyin Macron

A washingtoni út előtt egyeztető európai vezetők szerint Moszkva célja nem a háború lezárása, hanem Ukrajna teljes behódoltatása – legalábbis Emmanuel Macron francia elnök így látja.

  • Macron odaszúrt Putyinnak: „nem békét akar, hanem kapitulációt

Donald Trump amerikai elnök békét akar, Vlagyimir Putyin orosz államfő azonban nem békét, hanem Ukrajna kapitulációját akarja – mondta Emmanuel Macron francia elnök a hajlandók koalíciója vasárnapi videókonferenciája után.

Macron szerint ha a szövetségesek gyengeséget mutatnak Putyin előtt, azzal a jövőbeli konfliktusoknak ágyaznak meg – írja az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál.

Nem hiszem, hogy Putyin elnök békét akar. Szerintem Ukrajna kapitulációját akarja

– fogalmazott a Le Figaro tudósítása szerint a francia államfő.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Labdába tud rúgni? Foci-vb-kvíz csak az igazi profiknak

Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó

A Házasság első látásra sztárja kitálalt Balogh Tamásnéról: „Majdnem a kezemet is megütötte...”

Bayer Zsolt: A mongoloknál is kezdődik!

Így készül a török tojás, ennél finomabb reggelit még nem ettél!

Robbie Keane berezelt a Qarabag csapatától az azeriek szerint, akinek lebuktak a kémjeik

Még egy nagykövet nevét sem tudja helyesen leírni a Tisza Párt elnöke + videó

Csodaporszívót kínál a Lidl, amivel még a vizet is kiszivattyúzhatja az ember

Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben

További híreink

Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben

Újabb ingatlanügyben merült fel Szaniszló Sándor neve + videó

Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új milliárdosa van az országnak
2
A lehető legtragikusabb hír érkezett a versenyen eltűnt futóról
3
Ijesztő percek játszódtak le a tatabányai fürdőben
4
Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot
5
Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!
6
Sajtóklub – Két nagyhatalom leült + videó
7
Rossz hír az elektromosautó-tulajdonosoknak + videó
8
Külföldiek taroltak le mindent az M6-os pihenőjénél
9
Felvértezve megy Von der Leyen és Zelenszkij Washingtonba
10
Soha nem látott katonai parádé készül augusztus 20-án

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Felvértezve megy Von der Leyen és Zelenszkij Washingtonba

Felvértezve megy Von der Leyen és Zelenszkij Washingtonba

Európa álláspontja egyértelmű: a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Ez olyan döntés, amelyet egyedül Ukrajnának kell meghoznia - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke vasárnap Brüsszelben, miután fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!