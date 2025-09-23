Keresés

Külföld

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

2025. szeptember 23., kedd 17:00 | Origo.hu

Hát, ez kínos, Emmanuel Macron! A francia elnök, aki itthon az európai globalisták megmondóembere, New Yorkban pórul járt. A rendőrök leállították a luxuskonvoját, mert Trump motoros felvonulása elhappolta előle az utat! Macron hiába pattogott, végül telefonon nyafogott Trumpnak.

  • Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ székházában elmondott beszéde után került furcsa helyzetbe New Yorkban. A város rendőrsége lezárta az utcákat Donald Trump amerikai elnök motoros konvoja miatt, és Macron autóját is megállították.

A történtekről videófelvételek készültek, amelyeken látható, ahogy Macron kiszáll a kocsiból, majd odalép az intézkedő rendőrökhöz és magyarázatot kér. Bár az egyik tiszt felismerte a francia elnököt, nem engedte tovább.

– Elnézést, uram, minden le van zárva jelenleg – magyarázta az amerikai rendőr.

Macron ekkor kénytelen volt felhívni Trumpot, és szóvá tenni, hogy az amerikai elnök miatt nem tud közlekedni.

– Tudod mit? Itt várok az utcán, mert minden miattad van lezárva – mondta Macron a telefonban.

A rendőrök azonban továbbra sem engedték át a francia elnök konvoját, így Macron végül gyalog indult el a francia nagykövetség felé. A félórás séta alatt több járókelő odament hozzá, hogy közös fényképet készítsenek vele. Az egyik férfi még meg is puszilta Macron fejét, amit a politikus mosolyogva köszönt meg.

Újabb vita Trump és Macron között

Az incidens különösen pikáns annak fényében, hogy a napokban feszült hangulat alakult ki Macron és Trump között az orosz energiaimport kérdésében.

Az amerikai elnök ismét arra szólította fel az Európai Uniót, hogy csökkentse függőségét az orosz olajtól és gáztól, ha azt akarja, hogy Washington fokozza a nyomást Moszkvára. Macron azonban vitatta ennek jelentőségét, mondván: az európai országok már több mint 80 százalékkal visszafogták orosz energiaimportjukat – írta meg a Lenta.

 Teljes cikk és a videó, az ORIGO oldalán tekinthető meg.

Fotó: Lukas Barth / REUTERS

 

Szijjártó Péter: Az Európai Parlament segít a bűnözőknek menekülni

Szijjártó Péter: Az Európai Parlament segít a bűnözőknek menekülni

 Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt, miután nem függesztette fel az antifa terrorizmussal vádolt Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogát. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az EP ezzel segít a bűnözőknek a felelősségre vonás elkerülésében, és egy nyílt utcai embervadász oldalára állt.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

