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Macron nekiment Erdogannak

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2018. január 5., péntek 19:38, frissítve: péntek 21:11

Élesen bírálta a török elnököt az őt Párizsban vendégül látó Emmanuel Macron.

A francia államfő az emberi jogok tömeges megsértését rótta fel Recep Tayyip Erdogannak, a tavaly júliusi puccskísérlet utáni megtorlásokra, a százezreket érintő kirúgásokra és letartóztatásokra utalva. Macron hangsúlyozta, a többi közt emiatt sem lehetséges előrelépni a török EU-csatlakozás ügyében. Erdogan erre úgy reagált, hogy Törökország belefáradt a várakozásba, és nem lehet állandóan európai uniós tagságért könyörögni.

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emberi jogokRecep Tayyip ErdoganEmmanuel Macron

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