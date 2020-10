Macron magára haragította a muszlimokat

„Szeparatizmussal vádolni az iszlámot nyílt felhívás a rasszizmusra és gyűlöletre!” – fakadt ki közleményében a neves al-Azhar Egyetem Emmanuel Macron múlt heti, iszlámról tett kijelentéseire reagálva. A szunnita vallástudomány kairói központja a francia elnök szemére vetette, hogy kétmilliárd muszlim érzéseibe taposott bele, mikor hamis színben tüntette fel a hitüket. „Iszlám terrorizmusról beszélni a nyugati államok újabb meggondolatlan, súlyos sértése az iszlám és a muszlimok ellen” – szólalt meg Ahmad et-Tajjeb, az al-Azhar Egyetem és mecset főimámja is. A mérsékelt tudós a vallások közötti párbeszédet hirdeti, négy évvel ezelőtt Ferenc pápával is találkozott, de most arra figyelmeztetett, az effajta megnyilvánulások ellehetetlenítik a dialógust, és csak az iszlámmal szembeni félelmet és gyűlöletet táplálják.

Mitől telt be a pohár a muszlim vezetőknél? Emmanuel Macron múlt pénteken mutatta be akciótervét az iszlám szeparatizmus elleni küzdelemről. Mint arra az MTI is emlékeztetett, a francia elnök alapból két tűz között találta magát: míg a jobboldal azzal vádolja, hogy nem elég szigorú, a baloldal szerint a szavazatokért eladta magát a bevándorláselleneseknek. Ezek után hosszúra nyúlt beszédét úgy kezdte, hogy „az iszlám világszerte válságban van”, amivel sokakat magára haragított a világban.

Az a figyelmeztetése sem aratott osztatlan sikert, hogy a radikális iszlám ideológia olykor megpróbál vért ontani, felemlegetve, hogy egy pakisztáni férfi hentesbárddal megtámadott két, a Charlie Hebdo régi szerkesztőségénél álló embert. Végül hadat üzent a külföldi befolyásnak is, közte annak a gyakorlatnak, hogy – elsősorban Törökország, Marokkó és Algéria – imámokat küldenek Franciaországba.

Középkori szellem

„Ez a kijelentés tiszteletlen a muszlimokkal, egy provokáció!”

– háborgott Ömer Çelik, a török kormánypárt szóvivője, egyenesen diktatórikusnak bélyegezve a francia elnök terveit. A török külügyminisztérium is hivatalos közleményben ítélte el az iszlám „felvilágosítását”, amely szerintük csak tovább támogatja az idegengyűlöletet és a muszlimellenességet. Ankara heves reakciója mögött alighanem az áll, hogy az utóbbi időben több konfliktusuk volt Franciaországgal, de az az egyre határozottabb törekvés is, hogy Törökország a muszlim világ élére álljon. Ennek szellemében Recep Tayyip Erdoğan török elnök éppen a minap beszélt arról is, hogy Jeruzsálem az ő városuk, utalva arra, hogy a szent város a XX. század elejéig az Oszmán Birodalom ellenőrzése alatt állt.

„Szánjuk azt a vezetőt, aki még mindig a középkori vallásháborúk szellemében él”

– üzente hasonlóan harcias hangnemben Ali al-Karadagi. Az egyes országok által terrorszervezetként számon tartott, katari székhelyű Muszlim Tudósok Nemzetközi Szövetségének főtitkára azzal vágott vissza: nem az iszlám világ van válságban, hanem Emmanuel Macron, mégpedig politikailag, erkölcsileg és emberileg.

Magyar Nemzet