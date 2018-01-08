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Macron is kiállt a Charlie Hebdo mellett

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2018. január 8., hétfő 07:53, frissítve: hétfő 08:22

Emmanuel Macron elnök is részt vett a Charlie Hebdo francia szatirikus lap elleni terrortámadás harmadik évfordulóján rendezett megemlékezésen. 2015. január 7-én egy algériai származású francia testvérpár 11 újságírót gyilkolt meg.

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