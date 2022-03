Megosztás itt:

A francia elnök úgy fogalmazott: „nemcsak Európa, de Afrika és a Közel-Kelet élelmezése is az orosz és az ukrán élelmiszerexporttól függ, ezért súlyos válságra számítunk a következő egy-másfél évben.” Hozzátette azt is, hogy az Afrikai Unió elnökével már tárgyalt is a várható válságról és a helyi élelmiszertermelés fejlesztéséről. Szakértők előzőleg arra figyelmeztettek, hogy az élelmiszerhiány és drágulás miatt akár tízmilliók is útra kelhetnek a közel-keleti országokból Európa irányába.