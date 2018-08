Macedónia úgy érzi eleget voltak az előszobában

Eleget várt már Macedónia az uniós és a NATO-tagságra – véli az ország külügyminisztere. Más alternatívája nincs is a nyugat-balkáni országnak, mint a csatlakozás – ismerte el a politikus. A volt Jugoszláv tagköztársaságban szeptember 30-án tartanak népszavazást az ország új nevéről, amellyel évtizedes, Görögországgal zajló vita zárulhat le – a görögök eddig elutasították Macedónia uniós csatlakozását.

Túl sokáig előszobáztatják Macedóniát – fakadt ki a macedón külügyminiszter Brüsszelben az egyik bizottsági ülésen.

„Túl régóta várakozunk mind a NATO, mind pedig az EU előszobájában. Politikusok már karriereket építettek fel a szomszédainkkal való veszekedésekből. Nem lehet sikeres egy ország a Balkánon, ha a régió sem sikeres” – fogalmazott Nikola Dimitrov.

A külügyminiszter kritikusan szólt az európai biztonsági helyzetről is és megerősítette országának nincs más alternatívája, mint az integráció.

„A 2015-2016-os migrációs válság tényszerűen megmutatta, hogy ez a térség miért is nagyon fontos Európa biztonsága szempontjából. Nincs más választásunk. Ez egy olyan régió, ami a kereskedelme háromnegyedét az EU-val végzi, és az én országom is ilyen. A külföldi működőtőke esetében is ez a helyzet. Együtt ülünk ezen a hajón, gazdaságilag, politikailag, jövőképileg és biztonsági szempontból is” – tette hozzá Dimitrov.

A balkáni országban egyébként szeptember 30-án népszavazást tartanak az ország nevéről. Ezzel egy hosszú vita zárul le a szomszédos Görögországgal.

Macedónia egyike annak a hat nyugat-balkáni országnak, amely az unióba igyekszik, Athén azonban ezt ellenezte, mondván, hogy az egyik görög tartomány nevét bitorolják. A macedón miniszterelnök végül abban állapodott meg a görögökkel, hogy az országot Észak-Macedón Köztársasággá nevezik át és a kormány erről referendumot is kiírt. A nacionalista ellenzék azonban a megállapodást alkotmányellenesnek tartja, és elutasítja a népszavazást is.