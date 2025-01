Ma tárgyalta Magyar Péter telefonlopási ügyét a az EP jogi szakbizottsága + videó

Megosztás itt:

Zárt ülésen tárgyalt több mentelmi ügyről is az Európai Parlament jogi bizottsága csütörtök reggel. Ezek között szerepelt Magyar Péter ügye is, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője - egyben elnöke - két ügyben is érintett.

Bár a Tisza Párt elnöke még tavasszal a mentelmi jog megszüntetésével kampányolt, európai parlamenti képviselőként már megilleti az, ezért ősszel a legfőbb ügyész az Európai Parlament elnökénél indítványozta a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

Csütörtökön a Tisza Párt EP-képviselője, Gerzsenyi Gabriella nem volt bőbeszédű, amikor a pártelnök ügyéről kérdezték, és elmenekült a kérdések elől.

Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője azt mondta, eddig az volt a gyakorlat ez EP-ben, hogy köztörvényes ügyekben mindig megadták a mentelmi jog felfüggesztését, de jelen esetben kérdés, hogy mennyire írja felül a politika a helyzetet.

Húzzák az időt

