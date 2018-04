Ma tárgyalják a Magyarországról szóló különjelentést

NÉV SZERINT LISTÁZZÁK A KORMÁNY ÁLTAL SOROS-BÉRENCNEK TARTOTT EMBEREKET A KORMÁNYKÖZELI FIGYELÕBEN. CSEPELEN IS HATÁRON TÚLI "VOKSTURISTÁKKAL" PRÓBÁLTA BEBIZTOSÍTANI MAGÁT A FIDESZ - HVG.HU. DELEGÁLTAK TUCATJAI SZÁMOLTAK BE TURISTAKÉNT VISELKEDÕ, MAGYARUL NEM TUDÓ, TOLMÁCSRA SZORULÓ SZAVAZÓKRÓL. A SZAVAZATOK 33,15 SZÁZALÉKA ÉRVÉNYTELEN LETT ABBAN A MARCALI SZAVAZÓKÖRBEN, AHOL BESZAKADT AZ URNA - 444. MÁJUS 7-ÉN ALAKUL MEG AZ ÚJ PARLAMENT, A KORMÁNY BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGJÁNAK VITÁJÁVAL KEZDÕDIK AZ ÜLÉSSZAK - MAGYAR IDÕK. A MIGRÁNSELLENES KAMPÁNY ALATT IS FOGADOTT BE MENEKÜLTEKET AZ ÁLLAM, A 477 KÉRELEM 40 SZÁZALÉKÁT BÍRÁLTÁK EL POZITÍVAN. KUNHALMI ÁGNES ÉS TÓTH BERTALAN INDULHAT AZ MSZP ELNÖKSÉGÉÉRT - ÁLLÍTJA A KORMÁNYPÁRTI MAGYAR IDÕK. HÉT HÓNAP UTÁN KIENGEDTÉK A SUKORÓ-ÜGYBEN ELÍTÉLT VOLT MNV-IGAZGATÓT, CSÁSZY ZSOLTOT A BÖRTÖNBÕL - NÉPSZAVA. 200 MILLIÓÉRT BONTHATJA A MARGITSZIGETI TENISZSTADIONT TIBORCZ ISTVÁN VOLT ÜZLETTÁRSA - ÁTLÁTSZÓ. NEM ADJA VISSZA MANDÁTUMÁT MORVAI KRISZTINA, HIÁBA HÍVTA VISSZA EP-KÉPVISELÕI TISZTSÉGÉBÕL A JOBBIK ELNÖKSÉGE. JOBBIK: MORVAI KRISZTINA A KORMÁNYPROPAGANDÁHOZ HASONLÓ HAZUGSÁGOKKAL KAMPÁNYOLT A JOBBIK ELLEN. MÁR TÖBB MINT SZÁZEZREN ÉRDEKLÕDNEK A FACEBOOK-ON INDULT SZOMBATI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS IRÁNT. A TÜNTETÉSHEZ A JOBBIK ÉS AZ MSZP IS CSATLAKOZOTT. GYERTYAGYÚJTÁSSAL EMLÉKEZNEK A MAGYAR NEMZETRE A LAP MUNKATÁRSAI SZOMBAT DÉLUTÁN 16 ÓRAKOR A PETHÕ SÁNDOR UTCÁBAN. A KORMÁNYTÓL FÜGGETLEN SAJTÓ TOVÁBBI SZÛKÜLÉSÉRE SZÁMÍT A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE. A MOMENTUM ÉS A DK IS NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA A SZAVAZÓKÖRI, KÉZZEL ÍRT JEGYZÕKÖNYVEKET. MÁR TÖBB MINT 30 MILLIÓ FORINTOT GYÛJTÖTTEK ÖSSZE AZ EMBEREK AZ EGYÜTT ELNÖKSÉGÉNEK. A PÁRTNAK AZ 1% ALATTI EREDMÉNY MIATT 150 MILLIÓ FORINTOS ÁLLAMI KAMPÁNYTÁMOGATÁST KELL VISSZAFIZETNIE. NÉGYSZER ANNYIAN NÉZELÕDNEK KÜLFÖLDI MUNKA UTÁN, MINT A VÁLASZTÁSOK ELÕTT - HVG. TIME MAGAZIN: A SZÉLSÕJOBBOLDALI MAGYAR VEZÉR, ORBÁN NEM MOZDUL, EURÓPA AGGÓDHAT. KEZDEMÉNYEZI A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL A BELGA CSU ELNÖKE. A CSEH ÉS A SZLOVÁK KORMÁNYFÕ NAGYOBB SZEREPET KÉR A TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓS FOGYASZTÓI JOGOK MEGERÕSÍTÉSÉRE TETT JAVASLATOT. EMBERIESSÉG ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK MIATT 10 ÉVRE ÍTÉLTE A HÁGAI TÖRVÉNYSZÉK VOJISZLAV SESELJ CSETNIK VAJDÁT. A 63 ÉVES POLITIKUST A SZERBIÁBAN ÉLÕ HORVÁTOK DEPORTÁLÁSA MIATT ÍTÉLTÉK EL. FERENC PÁPA BOCSÁNATOT KÉRT A CHILEI PEDOFILÜGYEK MIATT. AZ OROSZ NAGYKÖVETSÉG KÉTELKEDIK A JULIJA SZKRIPAL NEVÉBEN KÖZZÉTETT NYILATKOZAT VALÓDISÁGÁBAN. TELJES KÉSZÜLTSÉGBEN VAN A SZÍRIAI HADSEREG, WASHINGTON LÉGICSAPÁSRA KÉSZÜL. OROSZ NAGYKÖVET: HA AZ AMERIKAIAK TÁMADNAK, LELÕJÜK A RAKÉTÁIKAT. LEZUHANT EGY HELIKOPTER AZ OROSZORSZÁGI HABAROVSZK VÁROSÁBAN, 6 EMBER MEGHALT. IZRAELI VADÁSZGÉPEK CSAPÁST MÉRTEK A HAMÁSZ EGY GÁZAI KATONAI TÁBORÁRA. LEZUHANT EGY KATONAI REPÜLÕGÉP ALGÉRIÁBAN, TÖBB MINT 250-EN MEGHALTAK. A KEVIN SPACEY ELLENI VÁDEMELÉS LEHETÕSÉGÉT VIZSGÁLJA A LOS ANGELES MEGYEI ÜGYÉSZSÉG. A FACEBOOK VEZETÕJE ELKERÜLHETETLENNEK TARTJA AZ INTERNET SZABÁLYOZÁSÁT. ZUCKERBERG: HAMIS PROFILOKAT TÁVOLÍTOTTAK EL A FACEBOOKRÓL A MAGYAR VÁLASZTÁSOK ELÕTT IS. TÖBB BALLISZTIKUS RAKÉTÁT IS KILÕTTEK SZAÚD-ARÁBIA ELLEN JEMENI LÁZADÓK. HALÁLOS KÖZLEKEDÉSI BALESET TÖRTÉNT AZ M30-AS AUTÓPÁLYÁN, TELJES AZ ÚTZÁR EMÕDNÉL. KÉTMILLIÁRDOS CSALÁS ÉS SIKKASZTÁS MIATT 12 ÉVRE ÍTÉLTEK EGY EBESI FÉRFIT. A HELYSZÍNEN MEGHALT AZ A KERÉKPÁROS, AKIT KISÚJSZÁLLÁSON ELÜTÖTT EGY AUTÓS. 21, ILLETVE 15 ÉVRE ÍTÉLTE A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK AZT A 2 FÉRFIT, AKIK TÉGLÁVAL VERTEK HALÁLRA EGY IZRAELI UTAZÓT. JÖVÕ HÉTEN KEZDIK A BALATONI SZÚNYOGIRTÁST.