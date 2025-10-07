Ma szavaznak újra Ilaria Salis mentelmi jogáról + videó

Megosztás itt:

Kedden szavaz az Európai Parlament Ilaria Salis mentelmi jogának kiadásáról. A tét több mint 20 év börtön Magyarországon és a havi 14 000 eurós, vagyis mintegy havi 5 és fél millió forintnyi fizetés megvonása. A szeptember végi bizottsági szavazáson egyetlen szavazattal menekült meg az olasz antifa. Most azonban az Európai Néppárt jelezte, hogy 190 képviselőjüket arra kérik, hogy a mentelmi jog megvonására szavazzanak. Mivel a Néppárt a legnagyobb frakció Európában ezért most komoly esély van a mentelmi jog felfüggesztésére. A Salist jelölő párt egyik vezetője azonban bízik abban, hogy képviselőjük ezúttal is megmenekül.