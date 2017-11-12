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Ma rendezik a szlovén elnökválasztás második fordulóját

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2017. november 12., vasárnap 17:26, frissítve: vasárnap 17:47

Ebbe a körbe az a két jelölt jutott be, akik a legtöbb voksot kapták az október 22-i első fordulóban.

A közvélemény-kutatások szerint a hivatalban lévő államfő, Borut Pahor az esélyesebb, ő a szavazatok 56%-át kaphatja; míg kihívója, a tévés humorista Marjan Sarec 44%-ra számíthat. A választóurnákat este 7 órakor zárják, ekkor már nyilvánosságra hozzák az első exit poll eredményeket. Hivatalos számokat este 8 órától közöl a szlovén választási iroda.

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