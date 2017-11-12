Ma rendezik a szlovén elnökválasztás második fordulóját

ELLENSZAVAZAT NÉLKÜL, EGYHANGÚLAG ÚJRA ORBÁN VIKTORT VÁLASZTOTTÁK A FIDESZ ELNÖKÉNEK A PÁRT VASÁRNAPI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN.
ORBÁN BESZÉDÉBEN A KORMÁNY EREDMÉNYEIRÕL, A NYUGATI VILÁG HANYATLÁSÁRÓL ÉS A SZERINTE GYENGÉLKEDÕ ELLENZÉKRÕL BESZÉLT.
ORBÁN: ELSÖPRÕ TÖBBSÉGBEN VAGYUNK, AZ EGÉSZ NYUGATI VILÁGOT LE FOGJUK GYÕZNI, EZT PEDIG A "SOROS-ÜGYNÖKÖK" IS TUDJÁK.
NAVRACSICS TIBOR EGY LAKOSSÁGI FÓRUMON TOVÁBBRA IS TAGADTA A "SOROS-TERV" LÉTEZÉSÉT, MINT MONDTA: A KORMÁNY SOROS CIKKÉRE ÉPÍTETTE FEL A KAMPÁNYÁT.
A KONGRESSZUSON A FIDESZ ALELNÖKEINEK GULYÁS GERGELYT, KUBATOV GÁBORT, NOVÁK KATALINT ÉS NÉMETH SZILÁRDOT VÁLASZTOTTÁK.
VONA GÁBOR ÉS AZ MSZP IS CÉLKERESZTBE KERÜLT A FIDESZ KONGRESSZUSÁN.
A JOBBIK IRODÁJÁT KUBATOV GÁBOR SZÉPSÉGSZALONNAK NEVEZTE, AZ MSZP-RÕL PEDIG AZT MONDTA: JÖVÕRE LEHET, HOGY BE SEM JUTNAK A PARLAMENTBE.
MIGRÁNSNAK NÉZTÉK A SRÍ-LANKAI ÖNKÉNTES SEGÍTÕKET A PEST MEGYEI PERBÁLON, A 3 FIATALRA RENDÕRT HÍVTAK A HELYIEK.
NÉGYNAPOS ÜLÉST TART JÖVÕ HÉTEN AZ ORSZÁGGYÛLÉS, A KÉPVISELÕK KEDDEN 24 ELÕTERJESZTÉSRÕL SZAVAZHATNAK.
NÉGY TELEPÜLÉSEN TARTANAK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST.
LENDVAJAKABFÁN, TILAJBAN ÉS VÁRASZÓN POLGÁRMESTERT, KARÁSZON EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK.
MEG LEHETETT VOLNA ELÕZNI A VEREKEDÉST A FERENCVÁROS-DEBRECEN FUTBALLMECCSEN - MONDTA HAMBERGER ÁDÁM AZ RTL KLUBNAK.
TEK-FÕIGAZGATÓ: JÓL VAN A TÚSZEJTÕK FOGSÁGÁBÓL KISZABADÍTOTT MAGYAR FÉRFI.
KÍNA SZIGORÍTANI FOG AZ ÉSZAK-KOREA ELLENI SZANKCIÓKON - JELENTETTE BE A KÍNAI ELNÖK.
MEGSÉRTÕDÖTT DONALD TRUMP, MERT KIM DZSONGUN ÖREGNEK NEVEZTE, MINT ÍRTA: "Õ SOSEM MONDANÁ RÁ, HOGY KICSI ÉS KÖVÉR".
AZ AMERIKAI ELNÖK HOZZÁTETTE: NEM TARTJA KIZÁRTNAK, HOGY EGYSZER MÉG BARÁTOK LESZNEK AZ ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORRAL.
TÜNTETÉST TARTOTTAK TRUMP ELLEN A FÜLÖP-SZIGETEK FÕVÁROSÁBAN, MANILÁBAN AZ ASEAN-CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT.
KREML: AZ AMERIKAIAK RUGALMATLANSÁGA MIATT MARADT EL A PUTYIN-TRUMP KÜLÖNTALÁLKOZÓ.
VLAGYIMIR PUTYIN: OROSZORSZÁG KÉSZ ÚJ FEJEZETET NYITNI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ FÛZÕDÕ KAPCSOLATÁBAN.
AMERIKAI-OROSZ KÖZÖS NYILATKOZAT: A SZÍRIAI KONFLIKTUSNAK NINCS KATONAI MEGOLDÁSA, A GENFI EGYEZMÉNY ALAPJÁN KELL ELÉRNI A BÉKÉT.
PUTYIN ABSZURDNAK NEVEZTE A FELTÉTELEZÉST, HOGY OROSZORSZÁG BEAVATKOZOTT VOLNA AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA.
AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁT TARTJÁK SZLOVÉNIÁBAN, A HIVATALBAN LÉVÕ ÁLLAMFÕ AZ ESÉLYESEBB.
NÉMET LAP: AZ EU A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG UTÁN A RENDÕRSÉGRE IS KITERJESZTENÉ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT.
FELTEHETÕEN AZ ISZLÁM ÁLLAM 400 ÁLDOZATÁNAK MARADVÁNYAIT TARTALMAZÓ TÖMEGSÍRT TALÁLTAK IRAK ÉSZAKI RÉSZÉN.
ISMÉT TÖBB TUCAT FELTÉTELEZETT DZSIHADISTÁT VETTEK ÕRIZETBE ISZTAMBULBAN.
GYAKORLATOZÁS KÖZBEN LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER IRAK KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, HAT EMBER MEGHALT.
FEGYVERESEK KIRABOLTÁK A MERCEDES FORMA-1-ES CSAPATÁT BRAZÍLIÁBAN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI.
HALOTTASKOCSIVAL ÜTKÖZÖTT EGY BUSZ MEXIKÓBAN, LEGKEVESEBB HATAN MEGHALTAK.
ÓRIÁSI NYERSGYÉMÁNTOT TALÁLTAK SIERRA LEONÉBAN, MINDÖSSZE NÉHÁNY HÓNAPPAL AZUTÁN, HOGY TALÁLTAK EGY 709 KARÁTOS DARABOT.
OMSZ: ERÕS HIDEGFRONT NYOMÁN TÖBBFOKOS LEHÛLÉS VÁRHATÓ A JÖVÕ HÉTEN.
VASÁRNAP HAVAZOTT A KÉKESEN, ELÕREJELZÉSEK SZERINT ÉJJEL A BAKONYBAN IS ESHET MAJD A HÓ.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM SZEMÉLYAUTÓ AZ 54-ES FÕÚTON, SOLTVADKERT KÖZELÉBEN, TELJES ÚTLEZÁRÁS VAN ÉRVÉNYBEN.
HALÁLRA GÁZOLT EGY NÕT EGY SZEMÉLYAUTÓ SZOMBAT ESTE PÉCS HATÁRÁBAN, AZ 57-ES ÚTON.
KIÉGETT EGY DIÓFELDOLGOZÓ TARPÁN, EGYELÕRE NEM TUDNI, MI OKOZTA A TÜZET.