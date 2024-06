Ma német-magyar csúcs lesz a futballpályán majd a tervek szerint a tárgyalóasztalnál is

Orbán Viktor miniszterelnököt is várják Németországba a magyar szurkolókon túl. Tervek szerint szerdán Stuttgartban a város polgármestere, Frank Noppe, valamint Baden-Württemberg miniszterelnöke, Winfried Kretschmann fogadja a kormányfőt – erről írt a Südwestrundfunk (SWR) német közszolgálati média. Értesüléseik szerint a Németország–Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzés apropóján a három politikus mellett mindkét futballszövetség elnöke, Bernd Neuendorf és Csányi Sándor is felszólal.

