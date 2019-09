Ma folytathatja ülésszakját a brit parlament

Karácsony Gergely olyan tervekkel kampányol Óbudán, amelyekről a Fővárosi Önkormányzat már döntött és megvalósítási szakaszban van - jelentette ki Bús Balázs polgármester Magyarország élőben című műsorunkban. Az önkormányzati választáson 28 olyan jelölt indul, akinek sem állandó lakcíme, sem tartózkodási helye nincs, mindössze települési szintű lakcíme, azaz lakcímkártyáján csak a település van feltüntetve. Háromszor marasztalta el az ellenzéki összefogást a nyíregyházi választási bizottság - írja a Magyar Nemzet. A legfontosabb kormányzati döntéseket a magyar választok több mint nyolcvan százaléka támogatta az elmúlt években, így például a migráció megállítását, a gyermeket nevelő magyar családok támogatását - mondta Német Szilárd, a Fidesz alelnöke. Bangóné Borbély Ildikó, a szocialista párt országgyűlési képviselője Budapesten, a Nyugati pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatón azt kérte: Homolya Róbert, a MÁV elnöke, ne okozzon több kárt a magyar embereknek és azonnal mondjon le. A szocialisták kormányzásuk alatt a csőd szélére juttatták a MÁV-ot - reagált a Fidesz Bangóné Borbély Ildikó nyilatkozatára. Európában is kimagasló a magyar gazdaság helyzete- mondta ifj. Lomnici Zoltán a Fidesz zuglói lakossági fórumán. Az alkotmányjogász szerint ennek köszönhető, hogy a családok is egyre nagyobb támogatásokban részesülhetnek. Együttműködést kötött a Magyar Sí Szövetség és az Iskolai Síoktatók és Szabadidő-szervezők Egyesülete, hogy minél több testnevelő szerezzen a síoktatáshoz szakmai ismereteket. Országszerte csaknem 160 szakaszon, megközelítőleg 500 kilométernyi út felújítása érhet véget idén, ezzel 2010 óta több mint 6 ezer kilométer közút korszerűsítését végezték el Magyarországon - közölte Schanda Tamás államtitkár. Sikeres éveket tudhat maga mögött Eger a turizmus terén - hangsúlyozta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán. 2010 óta Magyarországon a lakosság várható élettartama 74,7 évről 76 évre emelkedett - mondta Rétvári Bence. Átadták a felújított sportcsarnokot Szolnokon. Kárpátaljai rászorulók javára indít jótékonysági adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Szabályszerűen számolta el és tartotta nyilván a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a 2015-2017-es központi költségvetési támogatásokat - állapította meg az Állami Számvevőszék. A magyar és az olasz emberek szövetségesei egymásnak a bevándorlással szemben is - mondta Novák Katalin, amikor az európai határok védelméről és a hagyományos család értékeinek megőrzéséről egyeztetett az olasz jobbközép pártokkal, Rómában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az amerikai beruházókkal folytatott tárgyalásai alapján egyértelműen beigazolódott, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása megtörtént. Hatalmas városi erdőket tervez az ENSZ a klímaváltozás megfékezésére: összesen félmillió hektárnyi területen alakítanának ki erdőséget, hogy zöldebbé tegyék Afrika és Ázsia gyorsan növekvő városait. Bármiféle találkozónak Donald Trumppal az lenne az előfeltétele, hogy az amerikai elnök „visszaállítsa a bizalmat” Washington és Teherán között - szögezte le Haszan Róháni iráni elnök. Hallgatók tízezrei tüntettek Indonézia-szerte a büntető törvénykönyv módosításának vitatott tervezete ellen. A tiltakozók arra hivatkoztak, hogy a változtatások csorbítanák az állampolgári jogokat. Megkezdődött Jean-Jacques Urvoas volt francia igazságügyi miniszter pere, akit azért vádolt meg az ügyészség titoksértéssel, mert információkat szolgáltatott ki egy ellenzéki képviselőnek az ellene folyó eljárásról. A spanyol király feloszlatta a parlamentet és kiírta az új választásokat november 10-re. Különleges rendőri alakulatot, voltaképpen csendőrséget állított fel Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrésze, a boszniai Szerb Köztársaság. Angela Merkel német kancellár kedden elutasította Irán követelését az amerikai szankciók eltörlésével kapcsolatban. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter felelőtlennek nevezte az Iránt vádoló francia-német-brit közleményt. A hadsereg elleni összeesküvés vádjával tizenöt év börtönbüntetésre ítélte egy algériai katonai bíróság Szaíd Buteflikát, a korábbi elnök testvérét, valamint további három magas rangú politikust. 5,8-as erősségű földrengés rázta meg Pakisztán északkeleti részét, legkevesebb 19 ember meghalt, több mint 300 megsérült, házak és boltok tucatjai szenvedtek károkat. Hivatalosan is leváltják a gyöngyöspatai Nekcsei Dömötör Általános Iskola igazgatóját, miután egy édesanya rendőrségi feljelentést tett ellene a 11 éves fia bántalmazása miatt. Prostitúcióval foglalkozó családot fogtak el a Békés megyei rendőrök. Új hajók beszerzését tervezi a BKV Zrt., a fejlesztést az indokolja, hogy a Duna fővárosi szakaszán közlekedő BKV-hajók átlagéletkora 41 év - írja a Világgazdaság. A címvédő Ferencváros 9:1-re győzött a Hokiklub Budapest vendégeként a jégkorong Erste Liga alapszakaszának mérkőzésén. A Telekom Veszprém 26:23-ra győzött az orosz Szpartak Moszkva otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga alapszakaszán. A DVTK Jegesmedvék csapata hosszabbítás után 3:2-re győzött a címvédő Banska Bystrica otthonában a szlovák jégkorongliga alapszakaszán. A magyar futsalválogatott 4:1-re kikapott a házigazda Lengyelországtól a Krosnóban zajló Visegrádi Négyek Tornáján. Rekordszámú nevező, 16 nemzet 100 hajtója előtt nyitották meg Kisbér-Ászáron az első magyarországi pónifogathajtó-világbajnokságot. Az Európai Labdarúgó Szövetség Szentpétervárt, Münchent és a londoni Wembley Stadiont jelölte ki a Bajnokok Ligája-döntő helyszínének 2021-re, 2022-re, illetve 2023-ra.