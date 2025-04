Luxemburgban teszi az asztalra az EU a vámbombát

Megosztás itt:

Nagy jelentőségű tanácskozásra kerül sor hétfőn Luxemburgban. Az Európai Unió külkereskedelemért felelős miniszterei itt vitatják meg a stratégiát az Egyesült Államok kivetette fájdalmas vámok kezelését illetően, és a kereskedelmi politikát koordináló Európai Bizottság itt teszi az asztalra listáját az amerikai termékekről, amelyekre vámot vetne ki az EU első lépésben – írta a Reuters. A hírügynökség értesülései szerint az Európai Unió egységes front kialakítására törekszik a napokban.

Asztalra kerül a 28 milliárd dollár értékű büntetőcsomag

A tagállamok rábólintására vár a legfeljebb 28 milliárd dollár értékű amerikai árut tartalmazó csomag, amelyekre visszavágásként vámot vetne ki az unió.

Összehasonlításképp: a korábban az acélra, alumíniumra és az autókra kivetett 25 százalékos amerikai vám, és a szerdán bejelentett 20 százalékos általános "viszontvám" összességében az EU tavaly 585 milliárd dollárra rúgó amerikai exportjának 70 százalékát érinti, és valószínűleg még érkeznek vámok a rézre, a gyógyszerekre, a félvezetőkre és a faárura.

A most megvitatandó uniós csomag, amelynek mértékéről már korábban született döntés, tehát messze nem áll arányban az amerikai intézkedéssel. Brüsszelnek ezután kell eldöntenie, milyen stratégiát választ. A sokkoló szerdai amerikai bejelentések után volt, aki feltette a kezét – Izrael és Vietnám például felkínálta, hogy minden amerikai árura eltörli a vámokat és tárgyalni kíván Donald Trump amerikai elnökkel, míg Kína 34 százalékos vámot jelentett be az amerikai árukra, és most várja, mekkorát zuhannak hétfőn a tőzsdeindexei.

Vámháború: az EU vissza is lő, meg nem is

Az EU eddig a köztes úton jár. Ursula von der Leyen bizottsági elnök, és más vezető európai politikusok azzal fenyegettek, hogy bőven van mivel visszalőni. A most tárgyalt csomag még nem "az". Bár cselekvést jelent, nem áll arányban a sérelemmel, ráadásul már korábban döntöttek róla, most csak az összetételét kell véglegesíteni. Tehát ha nem tesznek hozzá valami súlyosat, talán inkább nevezhető vámgránátnak, mint vámbombának.

Az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten születik meg a végső döntés. Olyan áruk szerepelnek benne a Reuters szerint, mint a hús, gabonafélék, bor fa, ruha, rágógumi, fogselyem, porszívó, wc-papír. Különleges figyelmet kapott a bourbon: 50 százalékos vámot lengettek be – amire az amerikaiak 200 százalékos vám kivetését helyezték kilátásba az össze európai alkoholos italra.

A folytatás: tárgyalások, vagy kiteljesedő kereskedelmi világháború?

A folytatás az igazán súlyos kérdés. A Reuters értékelése szerint már ez a csomag is azt jelentené, hogy az EU Kínához és Kanadához hasonlóan felveszi a kesztyűt, egy olyan eszkalációban, amely a félelmek szerint globális kereskedelmi háborúban teljesedhet ki, fogyasztók milliárdjai számára megdrágíva az árukat és receszióba taszítva a világot.

EU-diplomaták szerint – írja a hírügynökség – a hétfői tanácskozás célja annak az egységes üzenetnek a kialakítása, hogy a vámok eltörlése érdekében tárgyalni kívánnak Washingtonnal, de ha ez nem sikerül, készek az ellenintézkedésekre.

A Brexit után a legnagyobb félelmünk az volt, hogy bilaterális egyezségek lesznek és megtörik az egység, de három-négy évnyi tárgyalás után nem ez történt. Persze ez most egy más sztori, de mindenki lát érdeket a közös kereskedelempolitikában – fogalmazotta a Reutersnek az egyik név nélkül nyilatkozó diplomata.

Ahány EU-tagállam állást foglal, annyi félét mondanak

Ami eddig hallani lehetett az európai országoktól, az vegyes volt. A franciák egy a vámokon messze túlnyúló visszavágási csomag kidolgozását sürgették, Emmanuel Macron francia elnök még azt is sugallta az európa vállalatoknak, hogy függesszék fel amerikai beruházásaikat. Az írek, akiknek harmadában az Egyesült Államokba irányul az exportja, "átgondolt és kimért választ szeretnének.

Olaszország, holott a harmadik legnagyobb európai exportőr amerikai viszonylatban,még azt is megkérdőjelezte, hogy az EU-nak egyáltalán vissza kell-e vágnia.