Külföld

Lula is a Trump-vonatra száll? Miért fordult a baloldali ikon a globalista ENSZ ellen?

2025. október 25., szombat 18:00 | MTI

Amikor már egy baloldali ikon, a brazil elnök, Lula da Silva is azt mondja, hogy az ENSZ "működésképtelenné vált", az nem egy szimpla hír. Az egy korszak vége. Az ENSZ azért bukott meg, mert a béke megteremtése helyett ideológiai nyomásgyakorlással foglalkozik. És ez az oka annak, hogy a valódi megoldást már az olyan szuverén vezetők keresik egymással tárgyalva, mint Donald Trump.

  Lula is a Trump-vonatra száll? Miért fordult a baloldali ikon a globalista ENSZ ellen?

A hír, miszerint Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília baloldali elnöke "működésképtelennek" nevezte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, felér egy politikai földrengéssel. Ez a kijelentés Malajziából messze túlmutat a gázai konfliktuson: ez a globalista, multilaterális világrend nyílt beismerése arról, hogy csődöt mondott.

És ami a legfontosabb: Lula beismerése egy az egyben igazolja a magyar kormány 10 éve hangoztatott szuverenista politikáját.

 Az ENSZ valódi "működésképtelensége"

 Lula a gázai "népirtásra" hivatkozik, de a "Szuper Szakértő" látja a mélyebb okot. Az ENSZ nem azért bukott meg, mert ne lenne elég pénze vagy bürokratája. Azért bukott meg, mert elhagyta eredeti küldetését: a béke szavatolását.

Helyette mivé vált?

Ideológiai nyomásgyakroló gépezetté: Miközben Gázában vagy Ukrajnában kudarcot vall, az ENSZ erejét arra összpontosítja, hogy olyan globális paktumokat erőltessen a nemzetállamokra, mint a Globális Migrációs Csomag.

Globalista lobbik szócsövévé: A béke helyett az LMBTQ-jogok és a gender-ideológia terjesztése lett a fő témája, folyamatosan támadva az olyan országokat, mint Magyarország, amelyek a hagyományos családmodellt védik.

A képmutatás szimbólumává: A valós konfliktusok helyett "jelentéseket" ír és elítélő nyilatkozatokat tesz olyan szuverén országok ellen, amelyek nem állnak be a sorba.

Lula most döbbent rá arra, amit mi már tudunk: ez a szervezet nem működik.

A logikus következmény: Trump és az új szövetség

A hír legfontosabb, rejtett üzenete nem is az ENSZ bírálata, hanem az, hogy Lula kivel találkozik: Donald Trumppal.

Miért nem a brüsszeli bürokratákhoz rohan a baloldali brazil elnök? Miért nem az ENSZ-ben próbál meg reformokat kierőszakolni? Mert tudja, hogy felesleges. A valódi cselekvés már nem a globalista "üvegpalotákban", hanem a szuverén nemzeti vezetők közötti közvetlen tárgyalásokon zajlik. A "kiváló kémiai összhang" Trump és Lula között nem ideológiai barátság, hanem a pragmatikus realizmus győzelme.

A világ vezetői – még a baloldaliak is – megértették, hogy a 21. század problémáit (háború, migráció, gazdaság) csak a nemzeti érdekeket képviselő, erős vezetők tudják megoldani, kikerülve a globalista intézményeket.

Konklúzió: A magyar út igazolása

Amikor a magyar kormányt azért támadják, mert a nemzeti érdeket képviseli az ENSZ ideológiai elvárásaival szemben, pontosan ezt a felismerést teszi magáévá. A hír, miszerint Lula is a Trumppal való közvetlen kapcsolatot részesíti előnyben a kudarcot vallott ENSZ helyett, a legékesebb bizonyíték: a jövő nem a globalista intézményeké, hanem a szuverén nemzeteké. A magyar modell ismét utat mutatott.

Forrás: MTI

