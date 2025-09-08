Lövöldözéses terrortámadás történt Jeruzsálemben

Megosztás itt:

Jeruzsálem Ramot nevű lakónegyedében a reggeli közlekedési dugóban egy kereszteződésben veszteglő zsúfolt autóbusz utasaira lőttek terroristák. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Tizenöten sebesültek meg, a katonai rádió jelentése szerint közülük öt embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a kiérkező rohammentősök. A mentőszolgálat jelentése szerint négyen közülük kórházba szállításuk után belehaltak sérüléseikbe.

Az első jelentések szerint két fegyveres merénylő lövöldözött a kereszteződésben, akik házi készítésű gépfegyverrel hajtották végre a támadást.

MTI