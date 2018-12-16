Lövöldözés volt egy brazíliai tengerparti strandon

2018. DECEMBER 16., VASÁRNAP
MA IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK KÁZSMÁRK ÉS ZALAGYÖMRÕ TELEPÜLÉSEKEN.
ORBÁN VIKTOR AZ ORSZÁGHÁZBAN FOGADTA NICOLAS SARKOZY KORÁBBI FRANCIA ÁLLAMFÕT SZOMBATON.
ORBÁN VIKTOR: SIKERÜLT VISSZAVERNI AZT A TÁMADÁST A BRÜSSZELI CSÚCSTALÁLKOZÓN, HOGY TÖBB PÉNZT, TÖBB JOGOT KAPJANAK A MIGRÁNSOK MAGYAR IDÕK.
NÉZÕPONT INTÉZET: A MEGKÉRDEZETTEK KÉTHARMADA ELUTASÍTJA AZ ELLENZÉK PARLAMENTI "BOTRÁNYPOLITIZÁLÁSÁT".
SZÁZADVÉG: A NYUGATI DEMOKRÁCIÁKBAN SÚLYOSAN BÜNTETIK A KÉPVISELÕI RENDBONTÁST UTAL AZ ALAPÍTVÁNY A PARLAMENTBEN SZERDÁN TÖRTÉNTEKRE.
A FIDESZ SZERINT EGYRE NYILVÁNVALÓBB, HOGY BÛNÖZÕI KÖRÖK IS RÉSZESEI "A SOROS-HÁLÓZAT ÁLTAL SZERVEZETT UTCAI ZAVARGÁSOKNAK".
OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR: 2020-TÓL TÖBB MINT 166 EZER FORINT LESZ A HALLGATÓI NORMATÍVA MAGYAR IDÕK.
RÉTVÁRI: JÖVÕRE 5300 HATÁRON TÚLI MAGYAR DIÁK LÁTOGATHAT MAGYARORSZÁGRA A HATÁRTALANUL MAGYARORSZÁGON NEVÛ PROGRAM KERETÉBEN.
FÜLÖP ATTILA: RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK GYÛJTÖTTEK KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT AZ EMMI DOLGOZÓI.
BAJKAI ISTVÁN FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ LETT A MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZÖVETSÉG PÉNZÜGYI BIZTOSA.
2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ.
A FIATALOK EGYRE NYITOTTABBAK A NYUGDÍJCÉLÚ MEGTAKARÍTÁSOKRA A CITY HITELBRÓKER KFT. LEGFRISSEBB KUTATÁSA SZERINT.
TÕKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELÕ SZERINT A CEAUSESCU-DIKTATÚRÁT MEGDÖNTÕ 1989-ES TEMESVÁRI NÉPFELKELÉS A HIT FELKELÉSE IS VOLT.
DULAKODÁS ALAKULT KI PÁRIZSBAN A SÁRGA MELLÉNYESEK ÉS A FRANCIA RENDÕRSÉG KÖZÖTT AZ ÖTÖDIK HETE TARTÓ SZOMBATI MEGMOZDULÁSOK SORÁN.
MINTEGY 17 EZREN TÜNTETTEK BÉCSBEN AZ OSZTRÁK KORMÁNY MIGRÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS POLITIKÁJA ELLEN SZOMBATON.
NEM TÁRGYALHATÓ ÚJRA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS - SZÖGEZTÉK LE A BENNMARADÓ UNIÓS TAGÁLLAMOK VEZETÕI SZOMBATON.
ANGELA MERKEL: FEL KELL KÉSZÜLNI A BRIT KIVÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSÁRA IS.
MICK MULVANEY, A FEHÉR HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓJA LESZ DONALD TRUMP ÚJ KABINETFÕNÖKE.
AZ AMERIKAI SZENÁTUS MOHAMED BIN SZALMÁN SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖST TETTE FELELÕSSÉ DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁÉRT.
RYAN ZINKE AMERIKAI BELÜGYMINISZTER TÁVOZÁSÁT JELENTETTE BE SZOMBATON DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK TWITTER-ÜZENETBEN.
UKRÁN BELBIZTONSÁG: AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON KERESZTÜL KÉSZÜLNEK BEAVATKOZNI AZ UKRÁN ELNÖKVÁLASZTÁSBA.
SZOMBATON LEZUHANT EGY UKRÁN SZU-27-ES VADÁSZREPÜLÕGÉP A NYUGAT-UKRAJNAI ZSITOMIRI TERÜLETEN, A PILÓTA MEGHALT.
SZOMBATON MEGVÁLASZTOTTÁK AZ ÚJ, MOSZKVÁTÓL FÜGGETLEN, UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ VEZETÕJÉT KIJEVBEN.
OROSZ PATRIARKÁTUS: A JÖVÕBEN CSAK NÖVEKEDNI FOG A SZAKADÁR VALLÁSI SZERVEZETEK SZÁMA UKRAJNÁBAN.
KIMENTETTEK KÉT FIATAL MENEDÉKKÉRÕT A FÖLDKÖZI-TENGEREN, AKIK EGY GUMIABRINCSBA KAPASZKODVA AKARTAK ÁTKELNI A GIBRALTÁRI-SZOROSON SZOMBATON.
AUSZTRÁLIA ELISMERTE NYUGAT-JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK KÖZÖLTE AZ AUSZTRÁL KORMÁNYFÕ.
LEMONDOTT A SRÍ LANKA-I KORMÁNYFÕ, HETEKKEL AZUTÁN, HOGY PARLAMENTI TÁMOGATÁS NÉLKÜL KINEVEZTÉK.
A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK ÚGY DÖNTÖTT, HOGY KIENGEDI AZ EDDIG ELÕZETESBEN LÉVÕ CZEGLÉDY CSABÁT ÉS A LETARTÓZTATÁS HELYETT HÁZI ÕRIZETBEN MARAD.
HAT AUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, KISTARCSA TÉRSÉGÉBEN SZOMBAT KÉSÕ ESTE, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
A BÍRÓSÁG ELRENDELTE LETARTÓZTATÁSÁT ANNAK A CEGLÉDI FÉRFINAK, AKI 4 ÉVES KISLÁNYA MEGERÕSZAKOLÁSÁVAL GYANÚSÍTANAK.
DEMONSTRÁCIÓ MIATT KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK LESZNEK VASÁRNAP 15 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG A HÕSÖK TERE ÉS A KOSSUTH TÉR KÖZÖTT, TÖBB VILLAMOS, BUSZ ÉS TROLI KÖZLEKEDÉSE VÁLTOZIK.
ORSZÁGSZERTE HAVAZÁS KEZDÕDÖTT, SZOMBATRA TIZENKÉT MEGYÉRE ÉS A FÕVÁROSRA FIGYELMEZTETÉST ADTAK KI, TOVÁBBI HÁROM MEGYÉBEN HÓFÚVÁSRA FIGYELMEZTETNEK.