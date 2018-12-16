2018. december 16.,
vasárnap, Etelka, Aletta napja

Lövöldözés volt egy brazíliai tengerparti strandon

MTI

2018. december 16., vasárnap 08:40

Lövöldözés tört ki egy brazíliai tengerparti strandon szombaton, egy ember meghalt, egy pedig megsebesült - közölték helyi tisztségviselők.
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