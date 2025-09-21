Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

Elon Musk is beszállt a magyar és a svéd miniszterelnök között zajló vitába + videó

Bomba robbant Brüsszelben: kiderült, miért indított támadást az Antifa ellen a magyar külügyminiszter

DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó

Időközi egyéni választókerületi képviselő választást tartanak ma Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban. A voksolást amiatt kellett kiírni, mert a körzet korábbi képviselője méltatlanná vált a tisztségére.

Terrorszervezetté kell minősíteni az Antifa mozgalmat az Európai Unióban – erről tett javaslatot a külgazdasági és külügyminiszter.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Óriási tömeg előtt vesznek végső búcsút Charlie Kirktől Megrendülten készül az ország egy szívszorító pillanatra. Vasárnap hatalmas tömeg búcsúzik az arizonai stadionban Charlie Kirktől. A szertartáson Donald Trump és más vezető politikusok is beszédet mondanak.

