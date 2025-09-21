Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó
2025. szeptember 21., vasárnap 12:05
| HírTV
Miközben a héten a svéd miniszterelnök hazugsággal vádolta a magyar kormányfőt annak kapcsán, hogy Orbán Viktor rámutatott, a migráció rászabadította Svédországra az erőszakot, továbbra is mindennaposak a súlyos, életellenes bűncselekmények a skandináv országban.
Időközi egyéni választókerületi képviselő választást tartanak ma Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban. A voksolást amiatt kellett kiírni, mert a körzet korábbi képviselője méltatlanná vált a tisztségére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Megrendülten készül az ország egy szívszorító pillanatra. Vasárnap hatalmas tömeg búcsúzik az arizonai stadionban Charlie Kirktől. A szertartáson Donald Trump és más vezető politikusok is beszédet mondanak.
A magyar kormány megelégelte az európai liberális elit tehetetlenségét. Miután Donald Trump az Egyesült Államokban terrorszervezetté minősítette az Antifát, Szijjártó Péter is megtette a szükséges lépéseket. Hivatalos levélben követeli, hogy az Európai Unió is lépjen fel az erőszakos szélsőségesek ellen, és vessen véget a terroristák futtatásának.
Az amerikai üzletember az X-en osztotta meg Orbán Viktor posztját, amiben a svéd közbiztonságot kritizálta. A milliárdos a kormányfő írásához két kérdést csatolt. Milyen szervezetek felelősek a kialakult állapotokért és kik finanszírozzák őket? Svédországból Bugnyár Zoltán tudósított.