Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

2025. szeptember 21., vasárnap 12:05 | HírTV

Miközben a héten a svéd miniszterelnök hazugsággal vádolta a magyar kormányfőt annak kapcsán, hogy Orbán Viktor rámutatott, a migráció rászabadította Svédországra az erőszakot, továbbra is mindennaposak a súlyos, életellenes bűncselekmények a skandináv országban.

  • Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

Bugnyár Zoltán tudósított, Stockholmból.

