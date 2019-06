Lövöldözés az Egyesült Államokban

Ma van a pedagógusnap: hagyományosan ekkor köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Ujhelyi István kapja az MSZP-Párbeszéd lista EP-mandátumát - ismertette az MSZP döntését Kunhalmi Ágnes, a testület vezetője. Az MSZP is folytatja a bevándorláspárti politikát - reagált a Fidesz-frakció a bejelentésre. A szocialisták és Gyurcsány pártja továbbra is szilárdan bevándorláspártiak, ha tehetnék, a migránsokhoz csoportosítanák a gyermekes családoknak juttatott adókedvezményeket és támogatásokat - mondta Selmeczi Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője. Mélyzuhanásban van az MSZP, a párt támogatottsága EP-választásról EP-választásra megfeleződik - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Az LMP július 6-án tartja rendkívüli tisztújító kongresszusát - közölte Kanász-Nagy Máté ügyvezető. Ízléstelen, hogy Karácsony aktuálpolitikai haszonszerzésre próbálja felhasználni a dunai hajószerencsétlenséget - reagált a Fidesz-frakció Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt nyilatkozatára. Bemutatkozott a Mi Hazánk által alapított Nemzeti Légió Szegeden, a rendezvényt békés ellendemonstrációk kísérték, ahol ellenzéki politikusok is fölszólaltak. Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője jelezte: amennyiben valóban bejegyzik a Nemzeti Légiót, jogi lépéseket tesznek. A tervek szerint a jövő évi költségvetésből minden eddiginél több forrás jut a családok, a fiatalok életkezdésének támogatására, mindez azt jelenti, hogy az idei esztendő és a jövő év is a családokról szól - közölte Novák Katalin államtitkár. A kormányzat a családpolitikai intézkedések keretében komplex támogatást nyújt a családoknak - közölte a család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár. Ezt jól mutatja a július 1-től induló családvédelmi akcióterv, ami életkezdési, autóvásárlási és otthonteremtési támogatást egyaránt nyújt a fiatal családoknak - jelentette ki Beneda Attila. Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. A visszaváltási lehetőség miatt az öt évnél rövidebb időre tervezőknek megéri új magyar államkötvényt vásárolni - hangsúlyozta Regős Gábor, a Századvég közgazdásza az M1 műsorában. Nagyon komoly érdeklődés kísérte a Magyar falu program eddigi öt pályázatát, ami azt bizonyítja, hogy a támogatott célok létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen - írja a Magyar Nemzet. Mi magyarok továbbra is a Kárpát-medence legerősebb nemzete vagyunk - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A megnövekedett migrációs nyomás miatt ismét ezer honvéd vesz részt Magyarország déli határszakaszának védelmében - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A munkaerőhiány a mérnökök, a fizikai dolgozók és az orvosok körében jelentkezik leginkább a Szent István Egyetem felmérése szerint. Németh Szilárd elmondta: megnőtt az illegális migráció a Balkánon, a rendőrségnek komoly erőket kell vezényelnie a nyári feladataik ellátására. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint azzal, hogy újra részt vesznek a katonák is a déli határ védelmében, átcsoportosíthatók lesznek bizonyos rendőri erők. Bakondi György az M1 műsorában elmondta: a balkáni útvonalon növekedés tapasztalható. Ez jelentkezik a magyar határnál is, ahol mintegy 4700 elfogás és visszakísérés történt az év első öt hónapjában. Biztonságpolitikai szempontból fontos kérdés, hogy az EU új vezetése hogyan viszonyul majd legfontosabb szövetségeséhez, az Amerikai Egyesült Államokhoz - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Az 1956-os Intézet a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban folytatja tevékenységét június 15-től - közölte a Veritas. Komoly és valós az érdeklődés Kanadában a magyar élelmiszeripari termékek iránt, és a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a partnerség a kanadai cégekkel - mondta Magyar Levente parlamenti államtitkár. Nemzedékünk legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet és összetartozás kultúráját - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés Torockón. Európai megoldásokat kell találni az őshonos kisebbségek számára, arra, hogy megőrizhessék identitásukat és biztosítva legyen diszkriminációmentességük - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Éberhardon. A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is - mondta Ferenc pápa homíliájában, a Csíksomlyón bemutatott szentmiséjén. „Ne hagyjuk, hogy azok a hangok és sebek, amelyek az elkülönülést táplálják, megfosszanak a testvériség érzésétől” - hangoztatta a katolikus egyházfő. Ferenc pápa arra szólította a híveket: ne feledjék, s ne tagadják a múlt összetett és szomorú eseményeit, de ez nem gördíthet akadályt a testvéri együttélés elé, nem adhat rá ürügyet. Az olasz hatóságok elengedték a Sea-Watch német segélyszervezet egyik mentőhajóját, amelyet azzal a gyanúval foglaltak le, hogy megsértette a bevándorlásra vonatkozó szabályokat. Mintegy ezren tüntettek Berlinben, tiltakozva iszlamista csoportok Izrael-ellenes felvonulása ellen - írta a dpa német hírügynökség. Huszonkilenc bevándorló sérült meg egy menekülttáborban kitört tűzvészben a boszniai Velika Kladusában. Több nagy erejű robbanás történt egy trotilt gyártó üzemben az oroszországi Dzerzsinszk városában, 79 ember megsérült - közölték orosz hírügynökségek. Boris Johnson volt brit külügyminiszter kitűnő vezetője lenne a kormányzó brit Konzervatív Pártnak - nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök a The Sun című brit lapnak. Azonosították a dunai hajóbaleset 7 dél-koreai áldozatát - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1-en. Árokba hajtott motorkerékpárjával egy férfi a 31-es úton, Nagykáta külterületén. A fiatalember a balesetben életét vesztette. A Fővárosi Törvényszék egy hónapra elrendelte a szerdai dunai hajóbaleset ügyében meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását - közölte a Fővárosi Főügyészség. Gyűjtést hirdet a Magyarországi Református Egyház a dunai hajóbaleset áldozatainak családtagjai javára - közölte a Tiszántúli Református Egyházkerület sajtóreferense. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte: az országban 781 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget. A Duna budapesti szakaszán gyors apadás várható, a Tiszán és mellékfolyóin hosszan elnyúló árhullámra kell számítani - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Kábítószer-kereskedőket fogtak el Szegeden. Férfi kézilabda BL: Veszprém - Kielce 33:30 Az FC Liverpool nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2018/19-es szezonját. A magyar női kosárlabda-válogatott 66-57-re kikapott a török csapattól a spanyolországi Burgosban rendezett felkészülési tornán. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Pécsi VSK-Veolia 88:75; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Szolnoki Olaj KK 78:65 A magyarok négy érmet, közte egy aranyat gyűjtöttek a döntőkben a kajak-kenusok duisburgi világkupaversenyén. A magyar női párbajtőrcsapat bronzérmet szerzett a plovdivi U23-as Európa-bajnokságon. Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.