Lövöldözés Acapulcóban, 11 ember meghalt

A JOBBIK ÉSZREVÉTELEI MELLETT IS JÓVÁHAGYTA AZ ELLENZÉKI PÁRTRA KISZABOTT, TÖBB MINT 660 MILLIÓ FORINTOS BÜNTETÉST AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. AZ LMP UTÁN A DK SEM AKARJA BEFIZETNI AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ÁLTAL KIRÓTT BÍRSÁGOT. ALKALMATLAN A LÖSZTALAJ PAKSON AZ ÚJ ATOMERÕMÛBLOKKOK FELÉPÍTÉSÉHEZ - NÉPSZAVA. 1974 MRD FT-OT TETT KI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TAVALYI ÉVI HIÁNYA, ILYEN MAGAS DEFICITSZÁMRA 2006 ÓTA NEM VOLT PÉLDA. NEM ÉRKEZTEK MEG AZ ÚJ BUSZOK A VOLÁNBUSZ SZÁMÁRA, MIVEL A TENDERGYÕZTES IKARUS MÉG EGY DB-T SEM SZÁLLÍTOTT LE A MEGRENDELT 180-BÓL. EGY ÉV ALATT 26 EZERREL CSÖKKENT AZOKNAK A SZÁMA, AKIK NYELVVIZSGÁVAL PRÓBÁLKOZTAK. TÁMOGATJA AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK KÖVETELÉSEIT ÉS A JANUÁR 12-ÉRE TERVEZETT SZTRÁJKOT A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM. BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT INDÍTANÁ AZ MSZP NÉMETH SZILÁRD ELLEN CSEPELEN. DK: A KÖRZETET SZABÓ SZABOLCSNAK, AZ EGYÜTT KÉPVISELÕJÉNEK TARTOTTUK FENN, HA BANGÓNÉ ELINDUL ELLENE, "NEM LESZ KORMÁNYVÁLTÁS". JUHÁSZ PÉTER: LEHET BOTKÁNAK IGAZA VAN, HOGY IGAZÁBÓL A FIDESZ IRÁNYÍTJA AZ MSZP-T. FEKETE-GYÕR ANDRÁS: VISSZALÉPHET A MOMENTUM, HA LESZ OLYAN HITELES JELÖLT, AKI MEG TUDJA VERNI A FIDESZ JELÖLTJEIT HELYI SZINTEN. KARÁCSONY GERGELY SZERINT "A FIDESZESEK KÖNYÖRÖGNEK NEKI, HOGY NE LEGYEN ÚJABB KÉTHARMAD". KÖRLEVÉLBEN TILTOTTA MEG A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁKNAK A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI HIVATAL, HOGY AZ ENGEDÉLYÜK NÉLKÜL NYILATKOZZANAK A SAJTÓNAK - RTL KLUB. LMP: SÚLYOSAN ANTIDEMOKRATIKUS LÉPÉS, HOGY ELTILTJÁK A SZAKISKOLÁKAT A NYILATKOZATOKTÓL. EGYÜTT: A SZIGORÍTÁSRA NEM LENNE SZÜKSÉG, HA VÁLLALHATÓ LENNE A KORMÁNY OKTATÁSPOLITIKÁJA. UTCÁRA VONULNAK A DIÁKOK JANUÁR 19-ÉN, A PARLAMENT ELÉ SZERVEZETT TÜNTETÉSEN AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁLLAPOTÁRA AKARJÁK FELHÍVNI A FIGYELMET. A HOLLYWOODI ZAKLATÁSI BOTRÁNY VOLT A VASÁRNAPI 75. ARANY GLÓBUSZ-DÍJÁTADÓ KÖZPONTI TÉMÁJA, SOKAK FEKETÉBE ÖLTÖZVE JELENTEK MEG. TOVÁBB GYÛRÛZIK AZ AMERIKAI ELNÖKRÕL MEGJELENT "TÛZ ÉS HARAG" CÍMÛ KÖNYV KÖRÜLI BOTRÁNY. TRUMP KORÁBBI JOBBKEZE A KÖNYVBEN HAZAÁRULÓNAK NEVEZTE AZ ELNÖK FIÁT, MOST AZT ÁLLÍTJA, NEM DONALD JR.-RA GONDOLT, MIKOR EZT MONDTA. MÁR MINTEGY 20 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT A SARKVIDÉKI HIDEG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI RÉSZÉN AZ ELMÚLT NAPOKBAN. HEVES HAVAZÁS SÚJTJA SPANYOLORSZÁGOT IS, AHOL TÖBB EZER EMBER REKEDT A GÉPKOCSIJÁBAN AZ UTAKON. RÉSZLEGES KORMÁNYÁTALAKÍTÁST HAJTOTT VÉGRE A BRIT MINISZTERELNÖK. ORBÁN: A NÉMETEK AKARTÁK BEFOGADNI A MIGRÁNSOKAT, NEM A MAGYAROK, MAGYARORSZÁG AZZAL TESZI A DOLGÁT, HOGY VÉDI A SCHENGENI HATÁRT - BILD. FOKOZOTTABB FELLÉPÉST SÜRGET AZ ILLEGÁLIS ONLINE TARTALMAK ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. NÉMÁN TISZTELGETT EMMANUEL MACRON VASÁRNAP A CHARLIE HEBDO SZATIRIKUS LAP ELLEN ELKÖVETETT TERRORTÁMADÁS 3. ÉVFORDULÓJÁN. SZERB LAPÉRTESÜLÉS SZERINT KOSZOVÓI ALBÁN SZÉLSÕSÉGESEK TÁMADÁST TERVEZTEK SZERB KOLOSTOROK ELLEN. ROBBANÁS TÖRTÉNT VASÁRNAP EGY METRÓÁLLOMÁS BEJÁRATÁNÁL STOCKHOLM EGYIK KÜLVÁROSÁBAN, EGY EMBER MEGHALT, EGY MEGSÉRÜLT. IRÁNBAN LETARTÓZTATTÁK MAHMÚD AHMEDINEZSÁD VOLT ELNÖKÖT KORMÁNYELLENES IZGATÁS MIATT. TAVALY TÖBB MINT KÉTSZERESÉRE NÕTT A GÁZAI ÖVEZETBÕL IZRAELRE KILÕTT RAKÉTÁK SZÁMA - KÖZÖLTE AZ IZRAELI VÉDELMI ERÕK STATISZTIKAI RÉSZLEGE. A SZÍRIAI HADSEREG ÁTTÖRTE A FELKELÕK ÁLLÁSAIT EGY KATONAI BÁZISNÁL, A FÕVÁROS, DAMASZKUSZ KELETI KÜLTERÜLETÉN. 11 EMBER HALT MEG EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN AZ EGYKOR FELKAPOTT MEXIKÓI ÜDÜLÕVÁROSBAN, ACAPULCÓBAN. SZÁNTÓFÖLDBE CSAPÓDOTT EGY KISREPÜLÕGÉP ZICHYÚJFALUNÁL, EGY EMBER MEGHALT. NEM TUDTÁK MEGMENTENI ANNAK A FIATAL NÕNEK AZ ÉLETÉT, AKIT VASÁRNAP HAJNALBAN MEGLÕTTEK RÁKOSKERESZTÚRON. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A NÕ, AKIT HÉTFÕN REGGEL, CSOBÁNKA KÜLTERÜLETÉN ÜTÖTT EL EGY SZEMÉLYAUTÓ. PERCEK ALATT ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI VASÁRNAP HAJNALBAN EGY VILLAMOSMEGÁLLÓBAN MOBILTELEFONT LOPOTT EL EGY ALVÓ FIATALTÓL. LEZÁRTÁK A MAJOMHÁZAT A FÕVÁROSI ÁLLATKERTBEN, MERT A LÁTOGATÓK ZAVARTÁK AZ ÚJSZÜLÖTT GORILLA ÉS ANYJA NYUGALMÁT. HÉTFÕRE VIRRADÓRA MEGDÕLT A HAJNALI MELEGREKORD A FÕVÁROSBAN, 7,2 CELSIUS-FOKOT MÉRTEK. 25 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.