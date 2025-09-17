Keresés

Külföld

Lövések dördültek, két halott – hatalmas rendőri akció indult

2025. szeptember 17., szerda 08:20
Leopoldstadt Julia Schick

Kedd este Leopoldstadt utcáin lövések dördültek, a helyszínen legalább két ember meghalt. Az osztrák rendőrség nagyszabású műveletet indított.

  • Lövések dördültek, két halott – hatalmas rendőri akció indult

A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is. A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben. Ugyanakkor még nincsenek megerősített értesülések, a vizsgálat még tart. Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában. 

Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg.

Julia Schick rendőrségi szóvivő szerint nem áll fenn többé veszély a lakosság számára.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

