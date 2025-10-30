Louvre-rablás: egyre többen rácsok mögött + videó

Megosztás itt:

Öt újabb személyt fogtak el a Louvre-ban történt rablás kapcsán.

A párizsi ügyész, Laure Beccuau elmondta, hogy az újabb letartóztatásokat egyszerre, különböző helyszíneken hajtották végre október 29-én este.

Most már hét gyanúsított van őrizetben a korábban elfogott két tettes vallomást tett.

A maszkos elkövetők még október 19-én kevesebb mint nyolc perc alatt rabolták ki a Louvre egyik galériáját, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el. A látványos rablást fényes nappal követték el a múzeum Szajna-parti oldalán. Egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak. A tolvajok két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.