Londont tüdőn ütötte a metrósztájk

A sztrájkot vasárnap este kezdték a londoni metróhálózat dolgozói, miután eredménytelenül zárultak a szakszervezet által követelt munkaidőcsökkentésről és a béremelésről szóló tárgyalások eddigi fordulói.

A közlekedési dolgozókat képviselő legnagyobb szakszervezet, a Rail, Maritime and Transport Union (RMT) péntek reggelig hirdette meg az akciót.

Vasárnap még csak részleges sztrájk kezdődött, számos metróvonalon ritkított járatokkal, de az akció hétfőtől már a teljes, több mint 400 kilométeres londoni metróhálózatra kiterjedt. A forgalom várhatóan csak péntek délelőtt indul újra.

A 11 fővonalból és számtalan elágazó mellékvonalból álló londoni metrót naponta átlagosan négymillió - évente több mint egymilliárd - utas használja, így a sztrájk már hétfőn rendkívüli felfordulást okozott a londoni tömegközlekedésben, annak ellenére, hogy a buszközlekedésre és a városi vasúthálózatokra az akció nem terjed ki.

A nyolc legnagyobb forgalmú metróvonalon - Bakerloo, Circle, District, Hammersmith & City, Jubilee, Piccadilly, Victoria, Waterloo & City - hétfőn egyáltalán nem közlekedtek a szerelvények.

A másik három vonal - Central, Metropolitan, Northern - néhány rövid szakaszán volt részleges forgalom.

Az RMT szakszervezet fő követelése az, hogy a londoni tömegközlekedésért felelős városházi cég, a Transport for London (TfL) csökkentse 32 órára a metróalkalmazottak átlagos heti munkaidejét a jelenlegi szerződésekben előírt 35 óráról.

A TfL álláspontja szerint a követelés sem anyagi, sem gyakorlati szempontból nem teljesíthető.

Az ügyben megszólalt Keir Starmer miniszterelnök hivatala is. A Downing Street szóvivőjének hétfői nyilatkozata szerint jogos a londoniak felháborodása a sztrájk okozta közlekedési káosz miatt, különös tekintettel arra, hogy hétfőn kezdődött a közoktatásban az új tanév első teljes hete.

Starmer hivatala felszólította az RMT és a TfL képviselőit, hogy azonnal üljenek ismét tárgyalóasztalhoz és találjanak megoldást a munkajogi vitára.

Pénzügyi elemzők szerint a metrósztrájknak várhatóan komoly negatív gazdasági következményei lesznek.

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) nevű londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely modellszámításai azt valószínűsítik, hogy a tömegközlekedési munkabeszüntetés közvetlenül 230 millió font (csaknem 105 milliárd forint) pénzügyi veszteséget okoz London gazdaságának.

A CEBR becslése szerint az ötnapos metrósztrájk várható gazdasági-pénzügyi veszteségei hozzávetőleg 700 ezer munkanap kiesésének felelnek meg.

A londoni éjszakai szórakozóhelyek iparági szövetségének - Night Time Industries Association - becslése szerint csak ebben az ágazatban 150 millió font (68 milliárd forint) bevételkiesést okozhat a mostani metrósztrájk.