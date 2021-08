London szerint 154 100 magyar folyamodott tartós letelepedési engedélyért

Már több mint 875 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Miközben világszerte küzdenek a koronavírus következményeivel és a vírus terjedésével, Magyarországon már az idősotthonokban a védőoltás harmadik adagját adják be. „Rugalmasan reagálunk az oltási igényekre.” - nyilatkozta György István a Magyar Nemzetnek. A járványkezelés egyértelműen eredményes volt a bérek szempontjából is, a kormány újraindította a gazdaságot, Magyarország továbbra is a gazdasági növekedés pályáján áll - hangsúlyozta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A baloldal megint hiteltelen ígérgetésbe kezdett - reagált közleményében a Fidesz arra, hogy a szocialista Ujhelyi István ingyenes InterRail-bérletet ígért minden 18 évesnek. A kormánypárt szerint amikor lehetősége lett volna a baloldalnak, akkor a fiatalok megsegítése helyett inkább bevezették a tandíjat, megduplázták a fiatalok munkanélküliségét, és azt mondták, hogy el lehet hagyni az országot. A DK elnöke legutóbbi fórumán a színpadról alázta azt a férfit, aki a 2006-os rendőrterror során egyik szemére elveszítette a látását. Sajátjai körében is kiverte a biztosítékot Gyurcsány Ferenc. Fodor Gábor és Gerő András kutatók szerint a DK elnöke a nemzeti amnézia politikáját követi, amely nemcsak politikai, hanem morális kérdéseket is felvet. Pulai András szerint lehet érzékenyíteni a pedofíliával szemben. A balliberális kötődésű elemző központ vezetője Plusz-Mínusz című műsorunkban azt mondta: a pedofília betegség, így együtt lehet érezni az abban szenvedőkkel. A pedofília iránti művészi jellegű érzékenyítés a gyermekek megrontása - mondta Szánthó Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta: a pedofília nem relitivizálható, nem tolerálható. A pénzügyi átláthatósággal kampányoló Karácsony Gergely nem árulja el, kik finanszírozzák azt a 25 millió forintos plakátkampányt, amely a főpolgármester népszavazási kezdeményezését támogatja - mondta Magyarország élőben című műsorunkban Deák Dániel. A 21. Század Intézet vezető elemzője szerint a főpolgármester azért hozta létre a „99 Mozgalom” nevű civil szervezetet, mert így átláthatatlan módon, a nyilvánosság megkerülésével tudja finanszírozni a kampányát. Rabosították Vác szocialista alpolgármesterét. Információnk szerint Kiss Zsoltot sikkasztással gyanúsítják. A gyanú szerint Kiss Zsolt az MSZP Pest megyei szervezetének irodavezetőjeként, különböző elnökök nevére, fiktív módon, ellátmány kifizetésére számlákat állított ki, és hamis aláírásokkal látta el. Energiahivatal: az energia ára továbbra is Magyarországon a legkedvezőbb. Frontex: Az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma 2021 első hét hónapjában meghaladta a 82 ezret. A tavalyihoz képest megduplázódott a szicíliai partokhoz érkezett migránsok száma, közöttük sok a koronavírus-fertőzött - mondta Nello Musumeci, az olasz tartomány elnöke, aki szerint a migránsok valósággal megszállták a szigetet. Ukrajna humanitárius segítségként több mint 38 tonna szögesdrótot szállított Litvániának Fehéroroszországgal közös határa megerősítésére. A koronavírus-fertőzöttek száma 205,4 millió, a halálos áldozatoké 4,33 millió a világon. Finnországban rekordot döntött a napi új koronavírus-fertőzöttek száma: 1024 esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Jelentősen nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban az utóbbi héten, több helyen megduplázódott a 24 óra alatt regisztrált fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta először halt meg nyolcszáznál több ember a koronavírus-fertőzés miatt egy nap alatt Oroszországban. Újabb járványügyi szigorításokról döntött az izraeli kormány a korábbiaknál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat, a delta terjedésének megfékezésére. Izraelben már az ötven év fölöttiek is felvehetik hamarosan a harmadik oltást. A kormányellenes afganisztáni tálibok elfoglalták a Kabultól 150 kilométerre délnyugatra fekvő Gazni városát - ez már a tizedik tartományi székhely, amely a radikálisok kezére került egy hét alatt. Az Egyesült Államok felszólította Afganisztánban tartózkodó állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot a kormányellenes tálib felkelők gyors előrenyomulása miatt. Oroszország megbízik az amerikai hadsereg értékelésében, miszerint az afgán főváros néhány hónapon belül a tálibok kezére kerülhet - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A tálibok elfoglalták Afganisztán második legnépesebb városát, Kandahárt is. Berlin beszünteti Afganisztán pénzügyi támogatását, ha a szélsőséges iszlamista tálibok átveszik az uralmat, és „kalifátust” alakítanak ki az országban - mondta a német külügyminiszter. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat hazaárulással gyanúsította meg, és őrizetbe vette a Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatói Vállalata vezérigazgatóját és főkonstruktőrét Moszkvában. Tizenegyen meghaltak Törökország északi részén, a Fekete-tenger partján fekvő Kastamonu, Sinop és Bartin tartományokban, ahol az előző napok heves esőzései súlyos áradást idéztek elő. Halálos áldozatot követelő földcsuszamlást idézett elő a heves esőzés Japánban. Több mint 100 ezer hektár terület égett le Görögországban két hét alatt az európai erdőtűz-információs rendszer adatai szerint. Robbanás történt egy buszon Oroszországban, egy ember életét vesztette, és tizenheten megsérültek, hárman közülük súlyosan. Halálos baleset történt az M3-ason Atkárnál egy ember meghalt, kettő pedig megsérült. Emberölés miatt vettek őrizetbe egy dunakeszi férfit, aki szerda éjszaka Gödön megkéselte párját - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Éjszakára felfüggesztik a kamionstopot az augusztus 20-i hosszú hétvégén - jelentette be az ITM. Karbantartás miatt a gödöllői HÉV csak az Örs vezér tere és Mogyoród között jár a hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Labdarúgó Konferencia-liga selejtező, visszavágó: FC Basel - Újpest FC 4:0, a svájci csapat 6:1-es összesítéssel jutott tovább. Elkezdődött a jegyértékesítés a Ferencváros-Young Boys mérkőzésre, amelyet augusztus 24-én játszanak a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában. A 180-szoros válogatott Tomori Zsuzsanna távozott a Siófok KC női kézilabdacsapatától.