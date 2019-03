London polgármestere is a Brexit ellen tüntetett

London belvárosában, a Park Lane sugárúton gyülekezett a tömeg, ahonnan a Parlament felé vonultak később.

A felvonulást a People’s Vote nevű, magát önszerveződő civil kezdeményezésnek beállító csoport szervezte. A brit sajtó egy éve adott hírt arról, hogy a mozgalmat Soros György tőzsdespekuláns közvetlen támogatással, és a hozzá köthető Nyilt Társadalom Alapítvány pedig közösségi gyűjtéssel támogatta, majd félmillió font értékben. A civil szervezet ma már - más kilépést ellenző szervezettel együtt - egy elegáns westminsteri banképületből szervezi kampányát. A menetben munkáspárti vezetők is megjelentek.

Akárhogy is szavaztunk, kilépésre vagy maradásra, és támogassunk bármely pártot, abban valamennyien egyetértünk, hogy az az út, amire löktek minket, nem szolgálja az ország érdekeit. Mert ezen az úton nem gazdagabbá, hanem szegényebbé, nem erősebbé, hanem gyengébbé, nem egységesebbé, hanem megosztottabbá leszünk – közölte Sadiq Khan polgármester, akinek városában, Londonban a maradásra voksolt a a többség.

Theresa May miniszterelnök elveti az újabb népszavazást, amit eredetileg az ellenzéki a Munkáspárt vezetője Jeremy Corbin sem támogatott. Ő arra játszott, hogy a káoszba torkolló kilépés akkora elégedetlenséget okoz, ami révén könnyedén győz majd egy újabb választáson. Corbin később - engedve a párttagság követelésének - meggondolta magát, és már ő is újabb népszavazást akar. Ennek megvalósulását azonban a brit elemzők - még ha nem is zárják ki - de nem is tartják valószínűnek.