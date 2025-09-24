Lőfegyvereket gyűjtött be a belga rendőrség , hogy javítsa a közbiztonságot + videó

Megosztás itt:

Újabb lépést tett a belga hatóság a bűnözés elharapódzásának megfékezésére Brüsszelben. A múlt hétvégén közel 400 lőfegyvert semmisítettek meg a régióban, hogy csökkentsék az illegális fegyverek számát a fővárosban. Az eszközök legálisan voltak a rendőrség tulajdonában, de magánszemélyek önkéntesen adták le azokat, hogy megakadályozzák a feketepiacra kerülésüket. A hatóság szerint a környéket hónapok óta sújtó lövöldözések egyértelmű jelei annak, hogy egyre több a lőfegyver van Brüsszelben.

Az akciónak erős üzenete van a rendőrség szerint, ezzel akarják megállítani, hogy újabb áldozatokat szedjenek az illegálisan tartott lőfegyverek. A fegyvereket megolvasztották és fémmé alakították egy közeli üzemben egy múlt pénteken hatályba lépett intézkedés alapján, hogy ezzel is hozzájáruljanak a kábítószer-kereskedelem és az erőszak megfékezéséhez a környéken. A brüsszeli hivatal a lőfegyverek tulajdonlásának egyértelmű növekedését észlelte, különösen a 2016. márciusi brüsszeli terrortámadásokat követően. Míg 2015-ben 477 engedélyt adtak ki fegyvertartásra, ez a szám 2019-re 772-re emelkedett. A szakértők szerint az illegális fegyverek jelentik az igazi problémát a belga fővárosban, ugyanis az továbbra is vakfolt a rendőrség és az igazságszolgáltatás számára, ugyanis a lefoglalásokat külön kezelik mind szövetségi, mind helyi szinten. 2025 év eleje óta már több mint 60 lőfegyveres incidens történt Európa fővárosában, mely 10 alkalommal járt halálos áldozattal.