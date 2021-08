LMBTQ-könyveket kölcsönözhetnek gyerekek az amerikai iskolák könyvtáraiban

Újabb, minden eddiginél erősebb gender témájú könyvekkel bombázzák a gyerekeket az Egyesült Államokban. A cél továbbra is az, hogy minél fiatalabb korban elkezdjék érzékenyíteni a kiskorúakat. Már az általános iskolák könyvtáraiban is elérhető 7, gazdagon illusztrált mesekönyv. Ezek a homoszexualitást, és a transzneműséget mutatják be. Sőt, egy egy olyan propaganda kiadvány is megjelent, amely szivárványcsaládokról készült rajzokkal mutatja be, hogy mit jelent a szeretet és az elfogadás. A kiadó elismerte, hogy az LMBTQ-irománnyal az óvodásokat célozzák meg.