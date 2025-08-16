Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 16. Szombat Ábrahám napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Ida regénye 22:10

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Lindsey Graham: karácsony előtt véget érhet a háború

2025. augusztus 16., szombat 20:33 | Mti
Lindsey Graham

Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor szerint akár már karácsony előtt beköszönthet a béke Ukrajnában, amennyiben sor kerül egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.

  • Lindsey Graham: karácsony előtt véget érhet a háború

"Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt" - tette hozzá Graham.

A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó. Az alaszkai egyeztetést követően Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami televízióban kijelentette: nem született megállapodás háromoldalú csúcstalálkozóról, az ukrán elnök részvétele pedig egyáltalán nem került szóba.

 

 

További híreink

Megőrültek a strandolók: vörös cápa tűnt fel a Balatonban

Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet

Mennyire ismered Demjén Ferenc dalait? Tedd próbára magad ezzel a retró kvízzel

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Kisbabája született a híres sziámi ikertestvéreknek

Willi Orbán volt a Lipcse hőse, Dárdai Bencéék kilencgólos sikert arattak + videó

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Richarlison két szép gólt szerzett, a Spurs simán megverte az újoncot

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

További híreink

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Európai vezetők: csak Ukrajna dönthet a saját területéről

A baloldali üzletember a kormányt hibáztatja gyárának állásáért + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb buszbaleset rázta meg Budapestet
2
Putyin elárulta, hogy kitört volna-e az orosz-ukrán háború, ha Trump az elnök
3
Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát
4
Részeg nyugdíjas terhes nőt akart megerőszakolni
5
Trump-Putyin: Eredményes volt a találkozó + videó
6
Európai vezetők: csak Ukrajna dönthet a saját területéről
7
Vlagyimir Putyin: Oroszország a hosszú távú rendezésben érdekelt Ukrajnában
8
Megkezdődött Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója
9
Trump: „Tökéletes tízes” a Putyinnal tartott csúcstalálkozó
10
A baloldali üzletember a kormányt hibáztatja gyárának állásáért + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!