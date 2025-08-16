Lindsey Graham: karácsony előtt véget érhet a háború

Megosztás itt:

"Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt" - tette hozzá Graham.

A Kreml viszont egyből világossá tette, hogy ilyen találkozóról egyelőre nem esett szó. Az alaszkai egyeztetést követően Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az orosz állami televízióban kijelentette: nem született megállapodás háromoldalú csúcstalálkozóról, az ukrán elnök részvétele pedig egyáltalán nem került szóba.