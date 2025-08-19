Likvidálták az egyik leghíresebb izraeli túsz elrablóját

Megosztás itt:

Az akciót az izraeli hadsereg a Sin Bet belbiztonsági szolgálattal közösen hajtotta végre még augusztus 10-én. A tájékoztatás szerint a megölt szélsőséges a Hamász katonai szárnyának volt a tagja.

"A terrorista az október 7-i brutális terrortámadás résztvevőjeként hatolt be Nir Óz kibuc területére, és részt vett Jarden Bibasz elhurcolásában" - áll a hadsereg közleményében, amelyben egyúttal leszögezték, hogy nem hagynak fel a vérengzés elkövetőinek üldözésével.

A Bibasz család az iszlamista terrorszervezet 2023. október 7-i támadásának egyik jelképévé vált.

Jardent, a családapát, feleségét, Sirit, valamint két kisgyermeküket, Arielt és Kfirt 2023. október 7-én rabolták el Nir Óz kibucbeli otthonukból, amikor a Hamász vezette terroristák ezrei megrohamozták Dél-Izraelt, megöltek mintegy 1200 embert, és 251 túszt ejtettek, ami után Izrael háborút indított a Gázai övezetben a terrorszervezetek uralma ellen.

A 32 éves Siri, a 4 éves Ariel, és a 9 hónapos Kfir Bibaszt a Gázai övezet déli részébe, Hán-Júniszba hurcolták az iszlamista fegyveresek, ahol az igazságügyi orvosszakértők bizonyítékai és a titkosszolgálati információk alapján már 2023 novemberében brutálisan meggyilkolták őket.

A Hamász ugyanakkor azt állította, hogy egy izraeli légicsapásban vesztették életüket.

Jarden Bibaszt a Hamász idén február 1-jén elengedte a januári túszalku első szakaszában.

Jarden Bibasz a túszejtő megölésének hírére reagálva azt mondta, hogy "egy kicsit le tudja zárni a dolgokat" magában. Az izraeli hadsereghez fordulva pedig kijelentette: "Köszönhetően nektek, ő már senkinek sem tud ártani többé".

