Lezuhant egy amerikai katonai helikopter Afganisztánban, halottak

Magyarország 2050-re klímasemlegessé válhat, ebben fontos szerepet játszik a paksi atomerőművi új blokkjának felépítése, a közlekedés zöldítése, az ipari termelés átalakítása és a folyamatos erdőtelepítés - mondta Áder János köztársasági elnök. Gajda Péter kispesti polgármester nem tudja, hogy mire gondolhatott Karácsony Gergely főpolgármester, amikor arról beszélt a Hír Tv-nek, hogy Lackner Csabát olyan vádakkal illették, amelyek megalapozottnak bizonyultak. Gajda Péter ugyanakkor azt is mondta, hogy a főpolgármester biztosan nem arra gondolt, hogy a vele szemben felmerült vádaknak is lehet alapja. Kispest polgármestere azt azonban elismerte, hogy neki és a frissen kinevezett Momentumos átláthatósági tanácsnoknak is foglalkoznia kell a Lackner-féle botránnyal. Nincs miért lemondania Gajda Péternek - jelentette ki a DK szóvivője a Lackner Csabáról nyilvánosságra került korrupciógyanús ügyek kapcsán. Barkóczi Balázs szerint manipuláltak azok a hangfelvételek, amelyeken a kispesti szocialista képviselő hallható, a Demokratikus Koalíció álláspontja szerint ugyanakkor Lackner Csabának le kell mondania. Egymással szemben álló elvek feszítik az Európai Uniót, a föderalisták és a szuverenisták harca jellemzi - jelentette ki Fritz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A kormány eddig is nyitott volt, ezután is nyitott a szociális dolgozókat érintő tárgyalásra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Fidesz képmutatónak tartja az ellenzéki pártok viselkedését a szociális ágazatban dolgozókkal, mivel korábban egyetlen többlettámogatást és béremelést sem szavaztak meg - közölte a kormánypárt. A DK nem ellenzi a dél-budai szuperkórházat, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az egészségügyre fordított összegeket racionálisan és hatékonyan használják fel - mondta László Imre XI. kerületi polgármester. Együttműködést ígért, de nem tárgyal Mohács abszolút többségben lévő kormánypárti képviselőivel az MSZP-s polgármester. Csorbai Ferenc a Fidesz-KDNP-s Szekó József halála miatt egyedüli indulóként mindössze a választók 31 százalékának támogatásával lett városvezető. Megegyezést sürget Nagykanizsa Fidesz-KDNP-s polgármestere a kormánypártok és az ellenzék között az alpolgármesterekről és az önkormányzati bizottságokról. A kormány kész olyan modern és a hazája iránt elkötelezett hadsereget létrehozni, amely bármely más nemzet fegyveres erejével felveszi a versenyt - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Várhatóan jövő tavaszra elkészül a kormány gyermekvédelmi stratégiája - mondta Novák Katalin , az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Magyarországnak és Szlovéniának közös érdeke, hogy kihasználja azokat a lehetőséget, ami a két ország együttműködésében rejlik - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Lendván. A konfliktusok megoldásához arra van szükség, hogy az őszinteség és az egymás iránti tisztelet visszatérjen a nemzetközi párbeszédbe - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Nem az Iszlám Államhoz csatlakozó külföldi harcosok visszafogadásáról, hanem a megbüntetésükről kell beszélni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának vitáján. Magyarország nem ért egyet az unió soros elnökségét betöltő Finnország javaslatával, amely alapján az Európai Unió feladná a jogállamiságról szóló, valódi kormányközi párbeszéden alapuló mechanizmusát - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Nem tárgyalt a bevándorlásról egymással Soros György és Frans Timmermans bizottsági alelnök - jelentette ki az Európai Bizottság egyik szóvivője. Mina Andrejeva a Hír Tv kérdésére elmondta : a tárgyalásról készült feljegyzés szerint olyan, Európa előtt álló kihívásokról beszéltek, mint a klímaváltozás, és az európai zöld megállapodás tervezete, amelyet majd az új bizottság fogad el. Az Európai Unió és Szerbia megállapodást írt alá az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kereteiben tervezett határigazgatás terén folytatandó együttműködésről - közölte az Európai Unió Tanácsa. Több mint félmillió menedékkérelmet regisztráltak az idei év első kilenc hónapjában az Európai Unióban, ami mintegy 10 százalékkal magasabb az előző évi számoknál - írta az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Kilencvennégy menedékkérőt vett fedélzetére a Földközi-tengeren az Ocean Viking, az Sos Mediterranée és az Orvosok határok nélkül szervezetek közös hajója egy gumicsónakról. Illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlókat találtak egy teherhajó rakterében a holland partok közelében, a vízi jármű visszafordult a vlaardingeni kikötőbe. Hatvanöt moldovai illegális menekültre bukkantak egy menedékközpont felé tartó autóbuszban a hatóságok Hollandiában - jelentette a helyi rendőrség, amely őrizetbe vett a sofőrön kívül még egy embert embercsempészet gyanújával. A menedékkérők sikertelen társadalmi integrációja és a rendőrség felkészületlensége is oka annak, hogy emelkedett a szervezett bűnözés szintje és az ezzel összefüggő erőszakcselekmények száma Svédországban - mondta Stefan Löfven svéd miniszterelnök. Ügyészi vádemelés indult Matteo Salvini volt olasz belügyminiszterrel szemben az Open Arms NGO-hajó augusztusi feltartóztatása miatt. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az EU-ból. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője szerint új kilépési megállapodásra és népszavazásra van szükség. Afrika több esélyt rejt, mint kockázatot, stabilitása és fejlődése pedig Európa érdeke is - mondta Angela Merkel német kancellár. Korrupció miatt elítélte a dél-spanyolországi Andalúzia két korábbi szocialista elnökét a bíróság Sevillában. Ideje, hogy Oroszország teljesítse a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésére született minszki megállapodásokban vállalt kötelezettségeit - szólította fel Moszkvát Heiko Maas német külügyminiszter. Asraf Gáni afgán elnök bejelentette, hogy győzelmet arattak az Iszlám Állam felett Nangarhar tartományban. Ellenséges célpontokra nyitott tüzet a szíriai légvédelem Damaszkusz felett - jelentette az állami sajtó. Izrael közölte, hogy az ő légiereje támadt. Az amerikai szenátus megszavazta a hongkongi tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot. Lezuhant egy amerikai katonai helikopter Afganisztán keleti részén, két amerikai katona életét vesztette. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazott ózdi otthonában egy 65 éves nőt, hogy az asszony később belehalt sérüléseibe - közölte a rendőrség. Letartóztattak egy idegenrendészeti őrizetben lévő szír férfit, mert rátámadt két rendőrre - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Labdarúgó Eb-selejtező: Wales - Magyarország 2:0 A magyar női vízilabda-válogatott hétgólos hátrányból egyenlített, végül ötméteresekkel kikapott Spanyolország vendégeként a világliga európai selejtezőjének nyitányán. A Szolnok hazai medencében nagy csatában, 5:4-re legyőzte a horvát Jadran Split együttesét a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A török Türk Hava Yollari kettős győzelemmel búcsúztatta a Kaposvárt a női röplabda Challenge Kupában, miután a magyar együttes a selejtező idegenbeli visszavágóján 3:1-re kikapott.